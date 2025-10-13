Otvorena vrata državnih prostora: Tko prvi, njegovo

Državne nekretnine od ponedjeljka organiziraju preglede poslovnih prostora i garaža ponuđenih u zakup u nekoliko hrvatskih gradova pri čemu nije potrebna prethodna najava, a svi prostori u zakup se daju u viđenom stanju na vrijeme od 10 godina. Riječ je o kontinuiranoj ponudi državnih prostora na tržištu zakupa.

Na natječaj se mogu javiti pravne i fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu djelatnost, dok za garaže mogu konkurirati i fizičke osobe. Odabrani ponuditelji, koji ponude najbolju cijenu, prvi mjesec od sklapanja ugovora o zakupu bit će oslobođeni plaćanja zakupnine.

Na ovom natječaju najskuplja početna mjesečna neto zakupnina iznosi u Splitu na adresi Obala Hrvatskog preporoda 10. Riječ je o prostoru površine 104,74 metra četvornih na 3. katu ulične zgrade za koji treba izdvojiti 5237 eura, a može se pregledati u srijedu, 15.listopada. Sličan iznos od 5144, eura treba izdvojiti i u Rijeci, ali za gotovo dvostruko veću kvadraturu na lokaciji Trpimirova 3B i 5, za prizemlje ulične zgrade. Najskuplja zakupnina u Zagrebu je na adresi Ilica 73, površine od 88,60 metara kvadratnih koja obuhvaća prizemlje i galeriju ulične zgrade, gdje početna mjesečna neto zakupnina iznosi 1416 eura.

U poslovnim prostorima dopuštene su sve djelatnosti sukladno propisima, izuzev obavljanja djelatnosti pružanja usluge smještaja. U garažama i garažnim mjestima dopušten je isključivo smještaj vozila. I ove godine, kao i u 2024. plan je objaviti ukupno 10 natječaja za zakup poslovnih prostora. Trenutno je aktualan osmi natječaj za zakup kojim se na tržištu nudi 29 poslovnih prostora. Na godišnjoj razini ponudi se oko 200 prostora. Uspješnost ovogodišnjih natječaja za zakup kreću se oko 50 do 60 posto, što je u konačnici i odaziv tržišta za zakupom maloprodajnih prostora na različitim lokacijama, objašnjavaju u Državnim nekretninama.

Prostori koji se nude tržištu zapravo su maloprodajni prostori većinom na uličnim pozicijama s izlozima, manjih kvadratura, lokacijom uglavnom u samim centrima gradova, različitih stupnjeva uređenosti. Društvo provodi javne natječaje s početnim cijenama prostora koje su određene zakonskim i podzakonskim aktima i predstavljaju minimalne propisane iznose, dok su postignute cijene kao i realizacija transakcija (zakup) odraz odaziva tržišta.

Kriteriji koji utječu na formiranje početne cijene poslovnog prostora su veličina poslovnog prostora, lokacija poslovnog prostora kao i zona grada u kojoj je smješten prostor te iznos najviše zakupnine određen kriterijima za određivanje zakupnine jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ponude će se javno otvarati u prostorijama trgovačkog društva Državne nekretnine 24. listopada u 13 sati, a na otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili od njih ovlaštene osobe te javnost.