FOTO Izvanredno stanje u Zagrebu: Ovo je 200 fotografija kaosa
Milanović se oglasio oko nevremena
FOTO/VIDEO Pogledajte kakav je snježni kaos zavladao cestama. Donosimo popis zatvorenih pravaca
VIDEO Pogledajte kako izgleda Maksimir nakon strašnog nevremena koje je poharalo Zagreb
Ako vam je stablo palo na automobil, možete tražiti naknadu štete. Evo kako i u kojim slučajevima to prolazi
Zagreb uskoro dobiva prvi robotaksi u Europi? Testiranja su već krenula, u sve je uključen Rimac

Zagreb: Mate Rimac pozirao zadovoljan u svom robotaksiju "Verne"
27.03.2026.
u 16:26

Izvršni direktor Vernea Marko Pejković poručio je kako Europa treba rješenja koja autonomnu mobilnost mogu iz faze testiranja prevesti u stvarnu komercijalnu primjenu, ističući da Zagreb predstavlja prvi korak u tom smjeru

U Zagreb uskoro bi mogla krenuti prva komercijalna robotaksi usluga u Europi, rezultat novog partnerstva između tvrtki Verne, Pony.ai i Uber. Riječ je o suradnji koja objedinjuje autonomnu tehnologiju, operativni model i globalnu platformu za prijevoz s ciljem uvođenja potpuno autonomnih vozila u svakodnevni promet, piše HAK.

Prema najavi, Verne će biti zadužen za upravljanje flotom i operativno vođenje usluge, dok će Pony.ai osigurati sustav autonomne vožnje, a Uber integrirati robotaksije u svoju aplikaciju kao dodatnu opciju za korisnike. Plan uključuje postupno širenje, s ciljem izgradnje flote od više tisuća autonomnih vozila u narednim godinama i izlaska na druga europska tržišta.

Testiranja su već započela na zagrebačkim prometnicama, gdje se koristi Pony.ai-jev Gen-7 sustav autonomne vožnje. Istodobno se radi na dobivanju potrebnih regulatornih odobrenja, a Verne koordinira cijeli proces uvođenja usluge i integraciju u postojeće mreže prijevoza.

Izvršni direktor Vernea Marko Pejković poručio je kako Europa treba rješenja koja autonomnu mobilnost mogu iz faze testiranja prevesti u stvarnu komercijalnu primjenu, ističući da Zagreb predstavlja prvi korak u tom smjeru. Čelnik Ubera Dara Khosrowshahi naglasio je važnost partnerstva, istaknuvši kako kombinacija tehnologije, operativnog znanja i globalne platforme može ubrzati dostupnost autonomnih taksija široj publici.

Sličnu poruku poslao je i osnivač Pony.aija James Peng, koji je podsjetio na iskustvo tvrtke u kineskim gradovima Guangzhouu i Shenzhenu, gdje je njihova tehnologija već u komercijalnoj uporabi. U sklopu dogovora, Uber planira i ulaganje u Verne, čime dodatno potvrđuje dugoročne ambicije razvoja autonomne mobilnosti. Novi projekt u Zagrebu tako bi mogao postati testni model za širenje robotaksi usluga diljem Europe i šire.

SX
sudbina x
17:00 27.03.2026.

Sad ce Vucic uvesti vazdušne robo-taxije...

Avatar KlimaveLaži
KlimaveLaži
16:41 27.03.2026.

Bravo Rimac ! A mnogi te ne vole,valjda zato jer si domoljub !

