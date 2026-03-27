Zagreb uskoro dobiva prvi robotaksi u Europi? Testiranja su već krenula, u sve je uključen Rimac

U Zagreb uskoro bi mogla krenuti prva komercijalna robotaksi usluga u Europi, rezultat novog partnerstva između tvrtki Verne, Pony.ai i Uber. Riječ je o suradnji koja objedinjuje autonomnu tehnologiju, operativni model i globalnu platformu za prijevoz s ciljem uvođenja potpuno autonomnih vozila u svakodnevni promet, piše HAK.

Prema najavi, Verne će biti zadužen za upravljanje flotom i operativno vođenje usluge, dok će Pony.ai osigurati sustav autonomne vožnje, a Uber integrirati robotaksije u svoju aplikaciju kao dodatnu opciju za korisnike. Plan uključuje postupno širenje, s ciljem izgradnje flote od više tisuća autonomnih vozila u narednim godinama i izlaska na druga europska tržišta.

Testiranja su već započela na zagrebačkim prometnicama, gdje se koristi Pony.ai-jev Gen-7 sustav autonomne vožnje. Istodobno se radi na dobivanju potrebnih regulatornih odobrenja, a Verne koordinira cijeli proces uvođenja usluge i integraciju u postojeće mreže prijevoza.

Izvršni direktor Vernea Marko Pejković poručio je kako Europa treba rješenja koja autonomnu mobilnost mogu iz faze testiranja prevesti u stvarnu komercijalnu primjenu, ističući da Zagreb predstavlja prvi korak u tom smjeru. Čelnik Ubera Dara Khosrowshahi naglasio je važnost partnerstva, istaknuvši kako kombinacija tehnologije, operativnog znanja i globalne platforme može ubrzati dostupnost autonomnih taksija široj publici.

Sličnu poruku poslao je i osnivač Pony.aija James Peng, koji je podsjetio na iskustvo tvrtke u kineskim gradovima Guangzhouu i Shenzhenu, gdje je njihova tehnologija već u komercijalnoj uporabi. U sklopu dogovora, Uber planira i ulaganje u Verne, čime dodatno potvrđuje dugoročne ambicije razvoja autonomne mobilnosti. Novi projekt u Zagrebu tako bi mogao postati testni model za širenje robotaksi usluga diljem Europe i šire.