Anušić: Kad Vlada radi na modernizaciji vojske, tada Kundid mora uvažavati ono što resorni ministar tumači

U Kninu, na dan kada se Hrvatska prisjeća vojno-redarstvene operacije Oluja, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić podijelio je svoje dojmove, ističući kako se na današnji dan osjećaji miješaju, no kako ipak prevladavaju ponos i sreća. Naglasio je kako je Oluja bila najuspješnija ratna operacija u hrvatskoj povijesti kojom je stavljena točka na ratnu priču i ostvaren cilj slobodne i neovisne države. "Uspjeli smo pobijediti u ratu, što je najbitnije, i danas imati slobodnu, neovisnu hrvatsku državu, članicu svih euroatlantskih integracija koju smo željeli devedesetih godina", poručio je ministar.

Anušić se prisjetio i samih početaka borbe za neovisnost, referirajući se na razdoblje 1990. i 1991. godine, kada su izgledi za uspjeh bili neizvjesni i kada je malo tko Hrvatskoj davao velike šanse. Upravo zato, pobjeda iz 1995. godine ima još veći značaj. Prema njegovim riječima, time je ostvareno ono o čemu su generacije stoljećima sanjale i za što su mnogi položili svoje živote. "Uspjeli smo u onome što smo stoljećima sanjali i za što su stoljećima generacije ginule, a to je hrvatska država", emotivno je istaknuo Anušić.

Izjava ministra Anušića Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Poseban naglasak u svom obraćanju stavio je na žrtvu onih koji današnju slobodu nisu dočekali. "Naravno, slava i čast i svima onima koji nisu danas s nama, koji su izgubili svoj život braneći Hrvatsku i boreći se za hrvatsku državu. Danas smo prvenstveno zbog njih ovdje, da im odamo počast, da se prisjetimo tih vremena i tih ljudi", rekao je ministar. Dodao je kako je današnja proslava ujedno i prilika za susret sa suborcima i svima onima koji su sudjelovali u stvaranju povijesne pobjede.

Na novinarsko pitanje je li Hrvatska vojska danas spremna, ministar je odgovorio bez imalo oklijevanja, poslavši snažnu poruku o snazi i sposobnosti oružanih snaga. "Hrvatska vojska uvijek je spremna i bit će uvijek spremna", odlučno je poručio Anušić, najavivši kako će se javnost u to moći uvjeriti i tijekom današnje proslave, koja donosi i jedan poseban, dugo iščekivani trenutak.

Demonstracija sile na nebu iznad Knina

Ministar Anušić otkrio je i detalje spektakularnog preleta moćnih borbenih aviona Rafale, koji će obilježiti ovogodišnju proslavu. Najavio je kako će kninskim nebom najprije proletjeti tri Rafala, nakon čega će se jedan od njih vratiti i samostalno izvesti program kojim će demonstrirati svu raskoš svojih manevarskih i operativnih mogućnosti. "Jedan će se naknadno vratiti i pokazati sposobnosti, kako pilota, tako i samog Rafala", pojasnio je, dajući do znanja da će prikazano biti potvrda spremnosti hrvatskih zračnih snaga.

Anušić je kazao da je vojska spremna za obilježavanje obljetnice, kao što je i uvijek za sve svoje zadaće. Najavio je da će u minuti šutnje preletjeti tri Rafalea, s tim da će se jedan vratiti i pokazati sposobnosti i operativne mogućnosti i pilota i aviona.

Naglasio je da je sve u redu, s obzirom na nedavne trzavice između Vlade i Predsjednika Republike oko načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomira Kundida, dodavši da je danas dan proslave i trebamo ga obilježiti onako kako Hrvati to znaju – zajedništvom i s ciljem da Hrvatska bude snažnija i jača u budućnosti na čemu će, ističe, svi zajedno raditi.

- Držimo vojsku podalje od javne rasprave. Ali postoje određene politike, strategije i dokumenti po kojima radimo i određeni zakoni, a postoji i Ustav i u okviru toga se svi moramo držati. I načelnik Glavnog stožera se mora držati temeljem onoga što mu je zakon dao ovlast, temeljen moje zapovjedi ili odluke koju mu ispostavim. On je nije proveo. Dolazimo do situacije da raspravljamo tko je tu u pravu. OK, završili smo tu priču, otišli su specijalci iz MUP-a u Pariz. Kad govorimo o razvoju vojske i načelniku Glavnog stožera ova Vlada ulaže u oružane snage kao nikad do sada. I kad radimo na modernizaciji sustava i svega što je dugo bilo zapuštena, tada oružane snage, a prvi čovjek OSRH-a je Tihomir Kundid mora uvažavati ono što Vlada RH i resorni ministar tumači jer sve što vidimo i radimo provodi se kroz politiku i smjer ove Vlade, poručio je Anušić.