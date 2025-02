Otkrivene posljednje riječi mladića koji je doživio jednu od najstrašnijih smrti koje se mogu zamisliti

John Edward Jones imao je samo 26 godina kada je 2009. godine krenuo na izlet u špilju Nutty Putty u saveznoj državi Utah, zajedno sa svojim bratom i grupom prijatelja. Ovaj špiljski sustav bio je poznat po svojim uskim i vijugavim prolazima te je bio popularan među speleolozima i pustolovima poput Johna. Tisuće ljudi svake godine dolazilo je istraživati špilju. No, kada je John u studenom 2009. ušao u Nutty Putty, nije mogao ni zamisliti da će to biti njegova posljednja ekspedicija.

Iako je špilja bila smatrana "početničkom špiljom", pojedini dijelovi bili su označeni prema različitim razinama težine. Nakon što su stigli do Nutty Puttyja, John i njegov brat Josh odlučili su istražiti dio špilje poznat kao ‘Birth Canal’ (Porodni kanal). Ova je ruta bila izazovna, s dugim i uskim prolazom koji se otvarao u veći prostor, no John je zabunom zamijenio neistraženi dio špilje s otvorom koji je tražio. Nažalost, zbog ove greške ostao je zarobljen naopako u uskom prolazu širokom samo 25 x 45 centimetara. Iako ga je brat pokušao osloboditi, nije uspio te je alarmirao spasioce i volontere. Sada su otkrivene njegove posljednje riječi. Za Johna se kaže da je doživio 'jednu od najstrašnijih smrti koje se mogu zamisliti', prenosi Mirror.

Među prvima koji su stigli na mjesto nesreće bila je volonterka Susie, koja se pomoću užadi i nogu vezanih za njih polako spustila do Johna. Tri sata nakon što je ostao zarobljen, Susie ga je pronašla, a on je isprva bio sretan što vidi nekoga. - Bok, Susie, hvala što si došla, ali stvarno, stvarno želim izaći - rekao je, kako prenosi The Salt Lake Tribune. Međutim, panika je ubrzo zavladala. - Umrijet ću ovdje. Neću izaći odavde, zar ne? - upitao je, shvaćajući težinu situacije.

Dok su sati prolazili, spasilački tim i hitne službe radili su na planu kako ga osloboditi, odlučivši se za sustav užadi i kolotura. Tijekom cijelog procesa, volonteri su redovito provjeravali Johna. - Užasno je. Naopako sam. Ne mogu vjerovati da sam naopako. Noge me strašno bole - rekao je.

U jednom trenutku, tragedija je dodatno eskalirala kada je došlo do kvara na jednom od kolotura, no unatoč vlastitoj situaciji, John se više brinuo za ozlijeđenog volontera. - Je li on dobro? Mislim da je stvarno teško ozlijeđen - zabrinuto je upitao.

Kako su sati prolazili, iscrpljenost i pritisak tijela uzeli su danak, i ubrzo je proglašen mrtvim. Spasilački timovi, međutim, nisu mogli izvući njegovo tijelo iz uskog prolaza. Nakon konzultacija s obitelji i vlasnikom zemljišta, odlučeno je da bi izvlačenje bilo preopasno.

Kao rezultat toga, špilja je trajno zatvorena s Johnovim tijelom unutra. Korišteni su eksplozivi kako bi se srušio strop u blizini njegovog tijela, a ulaz u špilju ispunjen je betonom kako bi se spriječile buduće tragedije. Godine 2016. objavljen je film The Last Descent, posvećen Johnovom sjećanju. Obitelj je podržala film, a kako prenosi LadBible, u izjavi su naveli:

'John će uvijek biti zapamćen po svojoj iskrenoj ljubavi prema obitelji i prijateljima, strasti za avanturama, luckastom smislu za humor i nepokolebljivoj vjeri. Herojska djela muškaraca i žena koji su neumorno radili na njegovom spašavanju nikada neće biti zaboravljena.

Nadamo se da će oni koji pogledaju film biti inspirirani da žive i vole nesebično te da će pronaći utjehu u spoznaji da se nada može pronaći i u najtežim tragedijama."