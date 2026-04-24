Teško stanje na ukrajinskoj bojišnici u Harkivskoj regiji izazvalo je ozbiljne probleme unutar vojnog vrha, nakon što su u javnost dospjele fotografije iscrpljenih i pothranjenih vojnika s prve linije. Prema dostupnim izvješćima, pojedini pripadnici ukrajinskih snaga bili su prisiljeni piti kišnicu, a zabilježeni su i slučajevi gubitka svijesti zbog gladi, javlja Politico.

Riječ je o vojnicima 14. brigade, čiji je drugi bataljun raspoređen na položajima preko rijeke Oskil, u blizini grada Kupjanska. Nakon objave uznemirujućih fotografija, Glavni stožer ukrajinske vojske smijenio je jednog zapovjednika, dok je drugi degradiran. Dvojicu odgovornih časnika tereti se da nisu pravodobno obavijestili nadređene o stvarnom stanju na terenu.

'Sustavni neprijateljski zračni i raketni napadi na prijelaze preko rijeke Oskil značajno su otežali logističku potporu postrojbama oko grada Kupjanska. Logistika naših snaga na tom području osigurava se plovilima i teškim bespilotnim letjelicama', priopćio je Glavni stožer, ističući kako su upravo ti napadi ozbiljno narušili opskrbne linije.

Unatoč naporima zapovjedništva 14. brigade da ojača protuzračnu obranu i zaštiti vojnike od sve učestalijih napada dronovima, ključni problem bio je izostanak točnih informacija prema vrhu vojske. Glavni stožer priznao je da nije bio upoznat s problemima u opskrbi hranom te je potvrdio pokretanje istrage. 'Čim situacija to dopusti, vojnici će biti evakuirani', poručili su iz Stožera, naglašavajući kako se poduzimaju mjere za stabilizaciju situacije.

Združena operativna skupina ukrajinske vojske (JFTF), osnovana prošle godine za koordinaciju operacija u Harkivskoj regiji, oštro je reagirala, nazvavši cijeli slučaj 'sramotno lošim upravljanjem'. 'Ovo je posljedica dugoročnih upravljačkih odluka na razini korpusa i njihove interakcije s postrojbama. Istodobno su se na različitim razinama iznosila izvješća da je situacija organizirana i pod kontrolom, što, kao što je svima postalo jasno, ne odgovara stvarnosti', navodi se u njihovu priopćenju.

Iz JFTF-a su istaknuli kako su dodatne zalihe već upućene prema položajima 14. brigade te su apelirali na zapovjednike na terenu da ne prikrivaju probleme. 'Najvažnije je očuvati ljude i zadržati human odnos prema njima; sve ostalo može se ispraviti sustavnim radom', poručili su.

U međuvremenu, iz 14. brigade potvrđeno je da je novi zapovjednik, pukovnik Taras Maksimov, preuzeo dužnost te već poduzima konkretne korake kako bi se stanje stabiliziralo. 'Život i zdravlje svakog vojnika apsolutni su prioritet! Zapovjedništvo postrojbe u kontaktu je s obiteljima vojnika. Situacija ostaje pod posebnim nadzorom zapovjednika brigade dok se u potpunosti ne riješi', priopćila je služba za odnose s javnošću brigade.

Dodatni izazov predstavlja i sve intenzivnija uporaba bespilotnih letjelica na bojišnici. Prema ranijim izvješćima, tzv. 'zona ubijanja' širi se i do 20 kilometara od prve linije, stvarajući područje u kojem je doprema osnovnih potrepština, uključujući hranu, vodu i streljivo, gotovo nemoguća. Ovaj slučaj ponovno je otvorio pitanje učinkovitosti vojnog zapovijedanja i logistike na jednoj od najosjetljivijih dionica bojišta, ali i upozorio na cijenu koju vojnici na prvoj liniji svakodnevno plaćaju.