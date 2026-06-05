DHMZ izdao upozorenje za više regija: Stiže nevrijeme, najavljeni pljuskovi i olujni udari

Nakon stabilnijeg vremena, petak u Hrvatskoj donosi više oblaka, lokalne pljuskove i grmljavinu, a za pojedina područja izdana su i upozorenja zbog potencijalno opasnih vremenskih prilika. Prema prognozi HRT-a, u većem dijelu zemlje prevladavat će djelomice sunčano i vrlo toplo vrijeme, no tijekom poslijepodneva i večeri očekuje se razvoj oblaka koji će mjestimice donijeti kišu i grmljavinske pljuskove.

Foto: DHMZ

Najizraženije nestabilnosti očekuju se u Slavoniji, Baranji i Srijemu, gdje će tijekom dana biti pretežno sunčano i vrlo toplo, uz temperature između 25 i 28 stupnjeva Celzijevih. Ipak, poslijepodne su mogući lokalno jači pljuskovi praćeni grmljavinom. Zbog takvih uvjeta Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuti meteoalarm za osječku regiju. Meteorolozi upozoravaju da su mjestimice mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a vjerojatnost pojave grmljavine veća je od 60 posto.

U središnjoj Hrvatskoj očekuje se promjenjiva naoblaka uz poneki pljusak, osobito tijekom poslijepodneva i večeri. Temperature će biti nešto niže nego na istoku zemlje, a vjetar će tijekom dana okrenuti sa južnih smjerova na sjeverni. Promjenjivo vrijeme očekuje se i na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj. Uz sunčana razdoblja povremeno će biti pljuskova, dok će navečer jugo zamijeniti bura. Najviše dnevne temperature kretat će se između 20 i 22 stupnja u unutrašnjosti tog područja te od 23 do 25 stupnjeva uz obalu.

Foto: DHMZ

U Dalmaciji će prevladavati djelomice sunčano i toplo vrijeme, uz temperature uglavnom između 24 i 27 stupnjeva. Poslijepodne i navečer lokalno su mogući kiša i grmljavina, dok će puhati slabo do umjereno jugo. Najviše sunčanog vremena očekuje se na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će tek tijekom poslijepodneva i večeri doći do prolaznog povećanja naoblake.

DHMZ je izdao upozorenje i za područje Velebitskog kanala zbog pojačane bure. Osobito na senjskom području mjestimice su mogući udari vjetra od 65 do 75 kilometara na sat, zbog čega se preporučuje dodatni oprez pomorcima i svima koji planiraju boravak na moru. Vikend donosi stabilnije vremenske prilike. U subotu će na kopnu biti djelomice sunčano, dok se u nedjelju i ponedjeljak očekuje pretežno sunčano vrijeme uz postupni porast temperature zraka. Ipak, u gorskim krajevima još uvijek će biti moguć poneki kratkotrajni pljusak.

Na Jadranu će od subote prevladavati sunčano i vrlo toplo vrijeme. Mogućnost za ponešto kiše ostat će uglavnom na sjevernom dijelu obale, dok će tijekom vikenda puhati jugo i jugozapadnjak, a početkom novog tjedna sjeverozapadnjak.