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NEOBIČAN FENOMEN

VIDEO Mislio da snima pticu, a onda je zumirao potok i ugledao prizor od kojeg se ledi krv u žilama

Lov zmija
Screenshot
VL
Autor
Mateja Papić
05.06.2026.
u 13:06

Oko 20 zmija poredalo se tik uz rub potoka te, čini se, potpuno sinkronizirano vrebaju i love ribu dok ona – skače iz vode

Nesvakidašnja snimka divljih životinja iz indijske savezne države Andhra Pradesh brzinom je svjetlosti postala viralni hit na društvenim mrežama, a prizor koji je zabilježen malo koga ostavlja ravnodušnim. Naime, video prikazuje nevjerojatan i krajnje neobičan fenomen: oko 20 zmija poredalo se tik uz rub potoka te, čini se, potpuno sinkronizirano vrebaju i love ribu dok ona – skače iz vode.

Ovaj fascinantan trenutak u divljini sasvim je slučajno snimio zaljubljenik u prirodu Vijith Bhargav (@drone_pilot_vb) u području Anantapura. Bhargav je zapravo pokušavao dronom snimiti pticu pčelaricu iznad vodotoka, no pažnju mu je privukla neobična formacija uz samu obalu. Uz uski, kameni rub vode stajala je prava mala vojska zmija.

🔥 Snakes snatch fish mid-Leap, Grizzly style !
by u/Alternative_Chair517 in NatureIsFuckingLit

Kako je sam autor pojasnio, u početku je mislio da je riječ o uobičajenom prizoru zmija koje se odmaraju uz vodu. Međutim, kada je zumirao kadar i naknadno usporio snimku, shvatio je da svjedoči nečemu što se viđa jednom u životu. Zmije nisu samo ležale; bile su u stanju visoke pripravnosti, strpljivo čekajući trenutak kada bi ribe iskočile iz vode dovoljno visoko da ih ščepaju, doslovno u letu.

Reakcije na društvenim mrežama, posebice na Redditu, ne prestaju se gomilati. "Nikad prije nisam vidio ništa slično", napisao je jedan fascinirani korisnik, dok su drugi nizali komentare čuđenja. "Ovo je nevjerojatno!", piše jedan komentator.

Iskusniji promatrači koji su analizirali video nagađaju kako je riječ o azijskim vodenim zmijama (checkered keelbacks). Riječ je o vrsti koja je iznimno česta u južnoj Aziji, a primarni izvor hrane su joj upravo ribe i drugi manji vodeni organizmi.

Ono što je najviše intrigiralo i biologe i laike jest nevjerojatna taktika "zasjede". Umjesto da troše energiju na aktivni lov i plivanje u vodi, zmije su iskoristile prirodnu arhitekturu potoka. Postavile su se na uski kameni rub koji im je poslužio kao savršena točka za presretanje plijena. U trenucima kada ribe u panici ili zbog struje iskaču iz vode, postaju laka meta predatorima koji ih hvataju ravno iz zraka. "Nisam uopće znao da zmije mogu ovako loviti", dive se komentatori na Redditu.

FOTO Ovo su najduže zmije na svijetu: U Hrvatskoj imamo jednu koja naraste do 2,6 metara
Lov zmija
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Ključne riječi
Indija zmije

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