PODIGNUTA OPTUŽNICA

Oteo bivšu djevojku i pokušao je silovati, a imao je i pomoćnicu

Djevojka je cijelo vrijeme pokušavala pobjeći iz stana, ali joj 30-godišnjak i 28-godišnjakinja to nisu dopustili, a u jednom je trenutku zaprijetila bivšem dečku kuhinjskim nožem tražeći da je pusti, no on ju je svladao i oduzeo joj nož