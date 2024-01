Otac pretučenih dječaka u Vukovaru poslao poruku: 'Ovo je mogao biti novi Luka Ritz'

Dvojica dječaka (15) i dalje su na liječenju u KBC-u Osijek, dok je jedan pušten na kućnu njegu nakon brutalnog premlaćivanja navodne navijačke skupine ovog vikenda u Vukovaru. Roditelji su najavili i prosvjed za iduću subotu, tražeći grad koji je siguran sve. Vukovarsko-srijemska policija u međuvremenu je uhitila ukupno četiri osobe koje su povezane s ovim slučajem, a nakon djeda pretučenih dječaka o kojem smo pisali ranije, cijelu situaciju komentirao je i otac za HRT.

- Ovo je mogao biti novi Luka. Zašto da se to desi? Do kad više Luka Ritz, do kad više nasilje, zašto se ovakav žargon koristi u medijima. Mi ne želimo da nam se ovakve stvari događaju u našem gradu jer ovaj grad zaista to nije zaslužio, izjavio je za otac pretučenih maloljetnika.

Inače, iz PU vukovarsko-srijemske izvijestili su kako su intenzivnim radom locirali te priveli u Policijsku postaju Vukovar još tri muške osobe koje se dovode u vezu s tučnjavom koja se dogodila u središtu Vukovara u subotu, 6. siječnja. ''Policija nad njima provodi kriminalističko istraživanje te nastavlja s daljnjim radom na utvrđivanju svih sudionika ovog događaja'', navode iz policije.

Do sada je u istražnom zatvoru završio 23-godišnji Vukovarac koji se dovodi u vezu s ovim događajem. Njega zastupa odvjetnik iz Vinkovaca Davor Ćavar.

- Moj branjenik odbacio je sve optužbe kao i one da je nekome nanio bilo kakve ozljede - rekao je Ćavar ranije za Večernji list.

>> VIDEO Djed pretučenog dječaka u Vukovaru: Mislio sam da će mi srce puknuti. Nadam se da će centrala BBB reagirati na ovo