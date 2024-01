VIDEO Vukovar bijesan zbog tučnjave, djed ozlijeđenog dječaka: Bolje da institucije odrade posao nego građani

Poslije subotnje tučnjave u središtu Vukovara, u kojoj je nekoliko maloljetnika od petnaestak godina brutalno pretučeno i završilo s teškim tjelesnim ozljedama u KBC-u Osijek, oglasila se i danas policija.

"Zasad je tijekom policijskog postupanja uhićen 23-godišnji hrvatski državljanin, a provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrdili smo sumnju da je počinio kazneno djelo sudjelovanja u tučnjavi koje je kažnjivo prema Kaznenom zakoniku Republike Hrvatske te je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske. Nastavljamo s kriminalističkim istraživanjem radi utvrđivanja ostalih sudionika događaja", stoji u priopćenju policije.

Razgovarali smo i s Ivicom Franićem, djedom jednoga od dječaka koji je zbog zadobivenih ozljeda na liječenju u KBC-u Osijek, koji je rekao kako se poslije ovoga incidenta zakleo sam sebi da će ovo biti posljednji takav incident u Vukovaru bez obzira na to o kome se radilo.

– Moj unuk bio je u društvu prijatelja koji su išli u fast food nešto pojesti, da se malo podruže jer do 23 sata moraju biti kod kuće. Njih je napala skupina vukovarskih BBB-ovaca koji nisu nikakvi navijači nego su huligani. Nadam se da će njihova centrala u Zagrebu reagirati jer bolje je da posao odrade oni i institucije nego da pravdu u svoje ruke uzme neki roditelj ili djed. Treba li nam neki novi Zavadlav – rekao je Franić koji je inače vukovarski branitelj.

Govoreći o incidentu kaže kako su dječaci išli središtem grada kada ih je netko od BBB-ovaca pitao za koga navijaju. Prema njegovim riječima, odmah potom nasrnuli su na njih i počeli ih tući.

– Jedan od mladića pao je i na njega su se svi okomili. Htjeli su ga baciti i u hladnu Vuku. Netko je viknuo i vadi nož. To je skupina huligana koja godinama maltretira cijeli grad i zbog kojih se nitko ne osjeća sigurnim – rekao je Franić koji je i dalje vidno potresen i govori sa suzama u očima.

Kaže i kako njegov unuk ima razbijenu kost ispod lijevog oka te da je i dalje u bolnici.

– Iz Zagreba postoje pritisci na KBC Osijek da se pretučena djeca puste kući. Kada je moj unuk došao u bolnicu, govorili su o tome da će možda trebati operacija i da će morati ostati u bolnici nekoliko dana. Sada postoji mogućnost da ga danas puste. Dečka s frakturom lubanje, teškim potresom mozga, slomljenim rebrom i jednim napuklim rebrom također danas žele pustiti kući. Netko od odvjetnika je zvao moju kćer da se nagode oko svega ovoga. Sve to se radi da se optužbe umanje, ali neće im proći. Kada je riječ o mome unuku, neka znaju da tužba ide – rekao je Franić.

Dodaje da zna tko je udario njegova unuka i da se radi o osobi kojoj je ovo četvrta prijava zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda.

– Svaki put su ga pustili. Hoće li ga i ovaj put pustiti? Iskreno kažem da se ja sada najviše bojim sebe, a onda će opet biti priče o nekom branitelju koji je pukao i uzeo zakon u svoje ruke – znakovito je rekao Franić.

Govoreći dalje, rekao je kako je razgovarao s unukom i da je on još u šoku nakon svega što se dogodilo. Pitao ga je i kako će on opet otići u grad, na što mu je Franić rekao neka slobodno ide, a da će on biti iza njega 30 metara i svatko tko ga pogleda poprijeko nastradat će. Najavio je kako roditelji pretučene djece ne staju i da se za sljedeću subotu najavljuje održavanje mirnog prosvjeda u središtu grada na kojem će se tražiti od odgovornih da zaustave ovakvo divljanje pojedinaca te da reagira i politika.

– Moramo se svi uključiti, cijela zajednica i cijelo društvo. Svi moramo odraditi svoj dio posla jer Vukovar nije grad slučaj. Zbog skupine huligana u 19 sati navečer prazan je grad. To mora stati – zaključio je Franić.

