Osvojio višemilijunski dobitak na lutriji, pa ostavio partnericu. Sad moli za ljubav

Osvojio je 10 milijuna eura na lutriji, a onda se naglo promijenio. Kürsat 'Chico' Yildirim (43), bivši građevinar iz Dortmunda, je 2022. godine osvojio višemilijunski iznos na lutriji. Međutim njegova priča o bogatstvu i sreći nije dugo trajala. Kürsat, sin imigranata iz Turske, bio je u dugogodišnjoj vezi s 50-godišnjom ženom. Njihova veza bila je stabilna, dok na njegov račun nije sjeo milijunski dobitak. Nakon toga uslijedila je rapidna promjena u njegovom ponašanju. "Nevjerojatno koliko se promijenio. Kao da ga više nisam poznavala. Bio je topao, pažljiv, drag...A, onda, odjednom hladan, distanciran i arogantan", izjavila je njegova bivša partnerica za lokalne medije. Kako je istaknula, najviše ju je pogodilo to što joj je htio platiti da ostane s njim. "Rekao mi je da me nikada nije volio, ali da mi može plaćati da i dalje budem njegova djevojka. Ostala sam u šoku. Zar sam mu tako malo značila?", zapitala se. Zaključila je kako ga više nikad ne želi vidjeti, jer to nije čovjek u kojeg se zaljubila.



Chico, s druge strane, kaže kako je nije imao namjeru povrijediti. "Ona je posebna žena, uvijek je bila uz mene. Ali ja sam se zaljubio u njezinu osobnost, ne u nju kao ženu. Rekao sam joj to otvoreno. Nisam joj htio lagati." Njegova bivša, koja je htjela ostati anonimna, rekla je kako se on sada ponaša kao da nikada nisu imali ozbiljnu vezu. Dodala je kako je to sramotno.

Nakon što je dobio na lutriji, Kürsat je napustio posao u građevini. Počeo je trošiti novce velikom brzinom. Prvo je kupio Ferrari vrijedan 450 tisuća dolara, a zatim je izjavio kako želi kupiti luksuzni penthouse u brdima oko Istanbula. Kaže kako bi mu to bilo ostvarenje snova. "Želim živjeti punim plućima, okružen ljepotom i luksuzom", ustvrdio je za njemačke medije. Međutim iako sad ima sve što želi i dalje traži ljubav. Zamolio je lokalne medije da napišu kako je još uvijek slobodan. "Može biti plavuša, može biti brineta - nije mi važno. Samo želim ponovno voljeti. Tražim ženu koja voli putovanja i želi zasnovati obitelj".



Chicov život nije oduvijek bio bajkovit. U prošlosti je proveo 27 mjeseci u zatvoru zbog prevare i pljačke. Za sebe kaže kako je oduvijek bio crna ovca u obitelji. "Mnogi su me otpisali. Govorili su da sam gotov. Ali sada sam dobio novu priliku", rekao je.

Međutim, ostvarenje životnih snova donijelo je nove probleme. Prošlog tjedna nepoznati napadači pucali su na njegov srebrni Ferrari i to nekoliko sati nakon što je preuzeo automobil iz servisa. Do napada je došlo u sjevernom dijelu Dortmunda, oko 1:47 ujutro, dok se Kürsat vraćao kući od prijatelja. Na njegov automobil ispaljeno je devet metaka. Policija je osigurala područje i započela je istragu. Međutim, počinitelji i motiv napada su i dalje nepoznati. "Ne mogu vjerovati. Tko bi to napravio? Nisam nikome ništa loše učinio. Otkako sam dobio na lotu, pomagao sam ljudima. Zašto bi netko pucao na moj auto?, izjavio je Chico za njemački Bild.