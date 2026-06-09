Osvajački rat u Ukrajini trebao je vratiti Rusiju u status velike sile, no dogodio se obrat

Uvjerljiva pobjeda armenskog prozapadnog vođe Nikola Pašinjana na parlamentarnim izborima u nedjelju još je jedan znak smanjenja globalnog utjecaja Rusije od katastrofalne invazije Vladimira Putina na Ukrajinu. Glasanje je bilo najvažnije za Armeniju otkako je stekla neovisnost od Sovjetskog Saveza. Bio je to plebiscit o mirovnom procesu sa susjednim Azerbajdžanom i o Pašinjanovom nastojanju da se bliže veze s Europom i SAD-om bez potpunog prekida s Moskvom. Kako bi preokrenuo utrku u korist proruske oporbe i osigurao odanost Armenije, Kremlj je zatvorio uvoz armenskih proizvoda, zaprijetio intervencijom u ukrajinskom stilu i upotrijebio svoje standardne tehnike dezinformiranja. Nije uspio. Putinov osvajački rat u Ukrajini trebao je vratiti Rusiju u status imperijalne velike sile. Umjesto toga, globalni doseg Moskve opada. Pretvorila je navodnu ukrajinsku braću u nepopustljive neprijatelje. Izgubila je prijateljske ili popustljive režime u Siriji i Venezueli. Kuba bi mogla biti sljedeća. Ruski borci se povlače iz Malija. Trgovina srednjoazijskih država s Rusijom se povećala, ali njihove vlade također su zauzete diverzifikacijom svojih diplomatskih odnosa. Takozvano partnerstvo Moskve s Kinom "bez granica" zapravo je sve veća ovisnost o Rusiji kao mlađem partneru, piše Financial Times.

Ruski utjecaj na njezin satelit Južnog Kavkaza slomljen je u dva vojna poraza koje je Armenija pretrpjela protiv Azerbajdžana oko spornog teritorija Gorskog Karabaha. U drugom, 2023. godine, azerbajdžanske snage zauzele su cijelu enklavu, prisiljavajući 100.000 armenskih stanovnika na iseljenje, čime je zapravo okončan sukob. Rusija nije intervenirala ni u jednom trenutku, unatoč svojim obvezama prema Erevanu u pogledu kolektivne sigurnosti. Armenski birači nisu oprostili Moskvi izdaju.

Višedesetljetni sukob doveo je Armeniju u ovisnost o Moskvi i vladavinu kleptokratske proruske elite. Sada kada je završio, može krenuti manje korumpiranim i demokratskijim putem. Pašinjanu na čast što pokušava iz gorkog poraza napraviti vrlinu težeći miru s Azerbajdžanom, priznajući njegov teritorijalni integritet i otvarajući granice i trgovinu, uključujući i s Turskom. Armenci su u nedjelju podržali njegovu politiku .

Pašinjanova stranka nema dovoljno veliku parlamentarnu većinu da bi pokrenula ustavne promjene putem referenduma. Azerbajdžan inzistira na tome da se iz ustava ukinu reference na Gorski Karabah kao preduvjet za normalizaciju. SAD i EU trebali bi pokušati uvjeriti Baku da odustane od tog zahtjeva ili ga barem odgodi. Također bi se trebali osloniti na Azerbajdžan i Tursku da otvore svoje granice i trgovinske tokove kako bi Armencima pokazali neke od prednosti mira.

Moskva bi i dalje mogla otežati život. Njen pokušaj miješanja u armenske izbore došao je kasno i mogao je biti snažniji. Možda je previše zaokupljena ratom u Ukrajini ili održavanjem neke sigurnosne rezerve. Mogla bi nametnuti potpuni trgovinski embargo ili povisiti cijenu plina. Još uvijek ima vojnu bazu u Armeniji i kontrolira željeznice. Povratak susjedne Gruzije u represivnu jednopartijsku vlast od 2024. trebao bi biti upozorenje.

Zbog toga je još važnije da SAD i EU ostanu u potpunosti angažirani. Trumpova administracija pomogla je u postizanju mirovnog sporazuma između Armenije i Azerbajdžana prošle godine i jamac je novog prometnog koridora u regiji koji bi mogao potaknuti ekonomsku međuovisnost i prosperitet. EU bi u međuvremenu trebao nastaviti s liberalizacijom viznog režima za Armence i promicati trgovinske i investicijske veze. Armenija je jedna od zemalja u kojoj su Europa i Amerika usklađene na bolje.