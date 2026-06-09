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UGROZA NACIONALNE SIGURNOSTI

Otkriće potreslo naciju: Financirali mafijaše, teroriste, ali i Ruse svojim novcem?

Foto: Reuters/Ilustracija
1/6
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
09.06.2026.
u 08:13

Rebecca Harding iz Centra za ekonomsku sigurnost kaže da bi ovaj dosje trebao biti velik poziv na buđenje

Teroristi, neprijateljske države i pripadnici organiziranog kriminala primili su više od 28 milijardi novca britanskih poreznih obveznika. Novac je isplaćivan preko programa inozemne pomoći i pomoći tijekom pandemije koronavirusa, otkriva tajno vladino izvješće do kojeg je došao The Telegraph. Izvješće, koje je naručio i izradio Ured kabineta, pokazuje da su milijarde funti završile u rukama organiziranog kriminala, dok su milijuni otišli Rusiji i Islamskoj državi (ISIS). Dokument otkriva goleme razmjere u kojima su neprijatelji Britanije iskoristili britansku stranu pomoć i COVID kredite. Novac je ostao izvan dosega britanskih vlasti, a oni koji su ga uzeli uglavnom nisu kažnjeni.

Prema izvorima, više od 28 milijardi funti završilo je kod onih koji žele naštetiti Britaniji u razdoblju od 2015. do 2021. godine. Izvješće je trebalo biti podijeljeno s dužnosnicima, uključujući Ministarstvo vanjskih poslova, ali ga je prethodna vlada zataškala kako bi izbjegla veliku političku sramotu. Riječ je o prvoj sveobuhvatnoj procjeni koliko je novca poreznih obveznika otišlo na financiranje prijetnji nacionalnoj sigurnosti. Među najozbiljnijim slučajevima su potpore dodijeljene tvrtkama povezanim s ruskom državom, COVID krediti koji su završili kod terorista Islamske države, ulaganja u znanstvena istraživanja za tvrtke povezane s kineskom vojskom.

Rebecca Harding iz Centra za ekonomsku sigurnost kaže da bi ovaj dosje trebao biti velik poziv na buđenje. "Ekonomski rat i ekonomska sigurnost važniji su nego ikad prije. Postoje prijetnje od protivnika – državnih i nedržavnih aktera – koje prolaze kroz poslovni sustav", upozorila je. "Problem je što smo pretpostavljali da svi žele isto što i mi. Nismo shvatili da neke zemlje žele projicirati svoju ekonomsku moć na način koji potkopava našu. To je ekonomski rat, a mi smo bili naivni", dodala je.

Među ostalim slučajevima su bespovratna sredstva za borbu protiv covida koja su završila kod Islamske države u Siriji, te novac namijenjen borbi protiv terorizma koji je nenamjerno otišao ekstremistima s antizapadnom ideologijom. Veliki dio novca završio je kod kriminalnih bandi, uključujući trgovce ljudima koji su koristili stambene naknade i naknade za invaliditet.

Izvori bliski sigurnosnim službama tvrde da postoji preklapanje između organiziranog kriminala i neprijateljskih država. Postojao je organizirani napor mreže kriminalaca povezane s Istočnom Europom da se domognu britanskih javnih sredstava. Prema istim izvorima, tu je bandu podržavala jedna neprijateljska država kako bi potaknula ilegalnu imigraciju u Veliku Britaniju.

Značajni iznosi otišli su i na financiranje terorizma, neprijateljskih država i domaćih prijetnji. Izvješće je naručeno 2023. godine nakon što je otkriveno da su COVID programi pomoći bili predmet masovnih prijevara. Time su postali vidljivi i širi problemi u dodjeli državnih bespovratnih sredstava te nedostatak temeljite provjere korisnika.

Nalazi su bili toliko šokantni da dužnosnici nisu objavili dokument. Tom Keatinge iz uglednog think-tanka RUSI izjavio je za The Telegraph: "U Britaniji imamo dugu tradiciju da vlada i industrija drže razmak. No s obzirom na današnje prijetnje, potrebno je mnogo veći oprez oko toga tko sudjeluje u projektima koje vlada financira"

Keatinge je dodao da je sustav socijalnih naknada u više navrata postao pravi „bankomat za teroriste“, a upravljanje covid kreditima nazvao je „katastrofalnim“. "Ako postoji rupa u zakonu, iskoristit će je kriminalci, teroristi i svi koji žele brzo zaraditi", rekao je.

U prosincu je objavljeno da su porezni obveznici zbog prijevara i pogrešaka tijekom pandemije izgubili 10,9 milijardi funti.

Profesor Nicholas Ryder sa Sveučilišta u Cardiffu, stručnjak za financiranje terorizma, nalaze je nazvao zapanjujućima. „Veza između prijevare i financiranja terorizma je vrlo jasna, ali britanska vlada tu vezu ne shvaća ozbiljno“, upozorio je i dodao da je to ozbiljna prijetnja nacionalnoj sigurnosti. Glasnogovornik Ureda kabineta odgovorio je da aktualna vlada poduzima velike korake u borbi protiv prijevara te je u protekloj godini uštedjela više od 7,5 milijardi funti novca poreznih obveznika.

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Ključne riječi
ISIS teroristi Velika Britanija Rusija

Komentara 2

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SK
SkvikiZg
09:07 09.06.2026.

Sve članice EU financiraju teroriste i neprijatelje sa svojim socijalnim i drugim davanjima. Sami sebi kopamo grob.

Avatar fidelio
fidelio
08:51 09.06.2026.

Nemoguce... Da Britanija financira teroriste? Kakvog to smisla ima?

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