Osječki sudac Vekić pritvoren, sumnja se da je mito od Mamića čak i oročivao

Zvonko Vekić (63), sudac Županijskog suda u Osijeku, jučer je ponovno završio u istražnom zatvoru, no ovaj put zatvorena je i njegova bliska prijateljica Nataša Sekulić (46), koju je Zdravko Mamić još od ožujka spominjao kao osobu od Vekićeva povjerenja i upućenu, kako on tvrdi, u priču o podmićivanju osječkih sudaca. Sumnjiči ih se za pranje novca. USKOK je tražio da im se istražni zatvor odredi zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, što je sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu i prihvatio.

- Obrana smatra da nema razloga da se odredi istražni zatvor s obzirom na to da su predloženi svjedoci koji uopće nemaju relevantnih saznanja o kaznenom djelu koje se okrivljenicima stavlja na teret. Podnijet ćemo žalbu - rekla je Sineva Vukušić, koja je jučer zastupala Z. Vekića. Ispitat će se 11 svjedoka, a osam ih se odnosi na oba okrivljenika.

- Sudac Vekić očitovao se o svim okolnostima navedenim u prijedlogu za određivanje istražnog zatvora i iznio da stvarne okolnosti na koje se USKOK poziva nisu razlog da ga se odredi. Iznosio je obranu i u srijedu, porekao je kazneno djelo - dodala je braniteljica.

Nataša Sekulić također poriče krivnju.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL 24.11.2021., Zagreb - Privodjenje osjeckog suca Zvonka Vekica u USKOK.

Ponovno ispitivanje

- Razočarani smo, svjedoci zbog kojih je određen istražni zatvor nemaju apsolutno nikakvih saznanja u vezi s kaznenim djelom koje se mojoj branjenici stavlja na teret, a uz to, većina ih je već ispitana tijekom istrage u odnosu na ostale okrivljenike. Žalosni smo što će morati u zatvor zbog činjenice da će ih se ponovno pozivati i ispitivati - kazao je Alen Jakobović, branitelj N. Sekulić.

Iz USKOK-a su, pak, komentirali kako postoje nove okolnosti o kojima predloženi svjedoci prije nisu ispitivani. Istražitelji, inače, vjeruju da su okrivljenici novcem koji je Vekić dobio kao mito od Mamića kupili dva stana, dva automobila te dio novca oročili. Riječ je o stanovima u Osijeku i Zadru. Onaj u Osijeku glasi na Natašu Sekulić, a nalazi se u središtu Osijeka, u Gundulićevoj ulici. No, USKOK sumnja da je stvarni vlasnik stana Vekić. Drugi stan je u Zadru, no Vekić se, kako se neslužbeno doznaje, branio da je taj stan kupio nakon što je prodao kuću na Viru.

Nadalje, u sefu Nataše Sekulić nađeno je oko 320.000 kuna te oko 30.000 eura, dakle ukupno oko 500.000 kuna, a za sav taj novac sumnja se da potječe od mita koje je Zdravko Mamić, prema vlastitim tvrdnjama, dao osječkim sucima koji su od ljeta pod istragom. Vekić i Nataša Sekulić sumnjiče se da su u pravnim poslovima koje su sklapali baratali s oko milijun nelegalnih kuna. Sumnjiče se da su sve to radili zajedno i prema prethodnom dogovoru, od travnja 2017. do početka srpnja 2021. u Osijeku, i to nakon što je Vekić, kako se sumnja, od Mamića primio 370.000 eura.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL 09.06.2021., Osijek - Tijekom jutra uhicen je sudac Zvonko Vekic. Photo: Dubravka Petric/PIXSELL

USKOK i MUP sumnjaju da je dvojac novcem od Mamićeva mita u srpnju 2017. za 107.300 kuna kupio automobil Nataši Sekulić. Od ukupnog iznosa plaćenog za vozilo, sumnja se da 24.800 kuna potječe od Mamićeva mita. Neslužbeno doznajemo da je riječ o Volkswagen Polu. Nadalje, sumnja se da je Vekić u lipnju 2017. za 286.592 kune kupio automobil, a od tog iznosa sumnja se da je 72.982 kune platio novcem koji je od Mamića dobio kao mito. Vekića se sumnjiči i da je od početka studenoga 2017. na račun u banci položio 26.500 eura koje je oročio, a taj je novac kasnije je korišten kako bi se platio dio kupoprodajne cijene od 170.000 eura, koliko je plaćeno za stan od 78.40 kvadrata.

U kolovozu 2018. Vekić i N. Sekulić su, kako se sumnja, na njezino ime kupili stan u Osijeku ode 50,46 četvornih metara. Stan je plaćen 375.090 kuna. Ona je taj iznos uplatila u gotovini, a sumnja se da 220.293 kune potječu od Mamićeva mita, dok je ugovor o kupoprodaji sklopljen u rujnu 2019. Istražitelji sumnjaju i da je u veljači 2020. Nataša Sekulić ugovorila otvaranje sefa u banci, u kojem je do srpnja ove godine držala 28.200 eura i 320.000 kuna. I za taj novac USKOK vjeruje da potječe od Mamićeva mita.

Uhićen i ljetos

Vekić je bio uhićen i ljetos nakon što je Mamić njega i suce Darka Krušlina i Antu Kvesića optužio da su od njega tražili i uzeli oko 400.000 eura mita kako bi u postupcima koji su se protiv njega vodili na sudu u Osijeku ishodovali povoljne odluke. Tada je pokrenuta istraga protiv trojice sudaca, Zdravka i Zorana Mamića te Drage Tadića. Ponovno uhićenje Zvonka Vekića zapravo je svojevrsni nastavak te istrage.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL 24.11.2021., Zagreb - Gordana Vrandecic, odvjetnica osjeckog suca Zvonka Vekica, ispred USKOK-a

- Sve što se sada navodi, nisu nikakve nove okolnosti koje nisu spominjane i tijekom istrage ljetos, pa mi je čudno da ga se ponovno uhićuje. Bit će to duga borba – rekla nam je odvjetnica Gordana Vrandečić, braniteljica suca Vekića. Kada je prvi put iznio optužbe protiv osječkih sudaca, Zdravko Mamić je Natašu Sekulić spomenuo čak 31 put – ustvrdio je kako se baš u njezinu stanu sastajao s Vekićem, a da im je platio i put u Dubai, na doček Nove godine.

Osječki su suci prvi put uhićeni 9. lipnja, a sva trojica su suspendirana i primaju polovicu plaće. Vekić je prvi put proveo mjesec dana iza rešetaka.