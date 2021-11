Zlata Hrvoj Šipek želi smijeniti ravnateljicu USKOK-a zbog afere Softver?

Zlata Hrvoj Šipek, glavna državna odvjetnica, navodno je od Vanje Marušić, ravnateljice USKOK-a tražila da da ostavku, no kada je nije dobila, navodno ju je sam odlučila smijeniti. Neslužbena je to informacija koja se pojavila u medijima, no koja je promptno demantirana iz DORH-a.

Na novinarske upite odgovorili su "da nisu u mogućnosti odgovoriti na postavljena pitanja s obzirom na to da je u tijeku utvrđivanje svih potrebnih činjenica". Neslužbeno je pak demantirano da je Vanja Marušić smijenjena, jer se još uvijek istražuje tko je što znao ili nije znao vezano za aferu Softver. A dok se to ne utvrdi, nikakva odluka neće biti donesena, doznaje se iz izvora bliskih DORH-u.

Na fotografiji: Vanja Marušić, ravnateljica USKOK-a

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 01.06.2021., Zagreb -U DORH-u je odrzana konferencija za medije glavne drzavne odvjetnice Zlate Hrvoj Sipek i ravnateljice USKOK-a Vanje Marusic. Photo: Patrik Macek/PIXSELL

Priča se zakotrljala nakon prošlotjedne konferencije za medije na kojoj su nazočile i glavna državna odvjetnica i ravnateljica USKOK-a. Konferencija je sazvana nakon što je Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) pokrenuo istragu protiv Gabrijele Žalac koja je u međuvremenu završila u Remetincu. USKOK je provodio izvide, no nije pokrenuo istragu jer su smatrali da nemaju dovoljno elemenata za potvrđivanja osnova sumnje, dostatnog za pokretanje istrage. No onda se u priču uključio prvo OLAF koji je slučaj prijavio EPPO-u, a oni su od USKOK-a zatražili da im kažu imaju li taj predmet, nakon čega su ga i preuzeli.

Na fotografiji: Zlata Hrvoj Šipek, glavna državna odvjetnica

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 01.06.2021., Zagreb -U DORH-u je odrzana konferencija za medije glavne drzavne odvjetnice Zlate Hrvoj Sipek i ravnateljice USKOK-a Vanje Marusic. Photo: Patrik Macek/PIXSELL

Prijepor je nastao oko toga je li USKOK trebao izvijestiti EPPO da provode izvide u tom predmetu. Prema postojećim direktivama je, no to nije učinio. Činjenicu da nisu izvijestili EPPO o izvidima koje su provodili, Vanja Marušić je prošli tjedan na konferenciji za medije nazvala propustom te je rekla da tu nije bila riječ o nikakvom zataškavanju. S druge strane Zlata Hrvoj Šipek je tvrdila da ona za provođenje tih izvida nije znala, što je gotovo nemoguće ako se zna kako funkcionira DORH. U kojem sve odluke vezano za predmete, a posebno one koji imaju oznaku VIP, donosi osoba koja je na čelu te institucije.

