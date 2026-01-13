Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 31
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVI NAČIN OBRAČUNA

Novi cjenici u domovima za starije; Županija: ne radi se o poskupljenju

Osijek: Svečano potpisan sporazum o dogradnji i opremanju Doma za starije i nemoćne Osijek
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Igor Vučković/Hina
13.01.2026.
u 07:44

Prema novim cjenicima domova u Osijeku, Đakovu i Belom Manastiru utvrđeno je da cijena smještaja za prvi stupanj usluge iznosi 100 posto ekonomske cijene, dok se cijena smještaja za drugi, treći i četvrti stupanj usluge određuje u postotku ekonomske cijene, ovisno o visini prihoda korisnika.

Iako su domovi za starije i nemoćne osobe u Osijeku, Đakovu i Belom Manastiru potkraj 2025. godine objavili nove cjenike smještaja, u Osječko-baranjskoj županiji, koja je njihov osnivač, tvrde da nije riječ o poskupljenju usluga već o novom načinu obračuna cijene smještaja.

Prema novom cjeniku Doma za starije u Belom Manastiru, koji će se primjenjivati za osobe koje budu primane u dom od 1. siječnja ove godine, ekonomska cijena jednokrevetne sobe, ovisno o vrsti usluge, kreće se od 900 do 1.310 eura, dvokrevetna soba plaćat će se se po ekonomskoj cijeni od 810 do 1.170 eura, dok se ekonomska cijena smještaja u trokrevetnoj ili četverokrevetnoj sobi kreće od 820 do 1.120 eura.

Za korisnike koji će biti primljeni u đakovački Dom za starije i nemoćne osobe, od 1. siječnja ekonomska cijena jednokrevetne sobe, ovisno o stupnju usluge, je od 800 do 1.380 eura, za smještaj u dvokrevetnoj sobi predviđena je ekonomska cijena od 730 do 1.280 eura, a u trokrevetnoj 1.050 eura.

Prema novom cjeniku osječkog Doma za starije i nemoćne osobe ekonomska cijena jednokrevetne sobe od 1. siječnja, također u ovisnosti o stupnju usluge, iznosi od 800 do 1.200 eura, u dvokrevetnoj sobi od 700 do 1.150 eura, u trokrevetnoj sobi 1.100 eura, a apartmanu plus 1.250 eura.

Iz osječko-baranjske Županijske uprave kažu da od Nove godine nije došlo do dodatnog poskupljenja smještaja ni drugih usluga u domovima čiji je osnivač Županija, već se od tog datuma "primjenjuje se novi model obračuna cijene smještaja, temeljen na imovinskom cenzusu korisnika i subvenciji Županije". 

Napominju kako "razlog uvođenja novog modela nije dodatno financijsko opterećenje korisnika, nego pravednija raspodjela subvencija i dugoročna održivost sustava domova".  Korisnici s najnižim mirovinama plaćaju manji udio cijene a najveće subvencije usmjeravaju se prema najugroženijim skupinama - nepokretnim osobama, osobama s demencijom i korisnicima viših stupnjeva skrbi.

Time je smještaj za korisnike s najnižim primanjima realno povoljniji nego ranije, dok potpuno funkcionalni korisnici, s većim mirovinama, plaćaju punu ekonomsku cijenu smještaja, koja je i dalje niža od tržišnih cijena privatnog smještaja, navode u osječko-baranjskoj Županijskoj upravi. 

Cijena u domovima sastoji se od ekonomske cijene smještaja  i udjela koji plaća korisnik, ovisno o visini mirovine i stupnju skrbi. Primjerice, u osječkom Domu za starije i nemoćne korisnici s mirovinom do 695 eura plaćat će 65 posto ekonomske cijene smještaja, dok preostalih 35 posto subvencionira Osječko-baranjska županija.

To u praksi znači da, ovisno o vrsti smještaja i stupnju skrbi, korisnici s najnižim mirovinama plaćaju približno između 585 i 650 eura mjesečno, dok ostatak cijene pokriva Županija. Za korisnike s najnižim mirovinama do 695 eura, novi model znači niži stvarni iznos koji plaćaju za smještaj, navode u Županijskoj upravi.

Prema novim cjenicima domova u Osijeku, Đakovu i Belom Manastiru utvrđeno je da cijena smještaja za prvi stupanj usluge iznosi 100 posto ekonomske cijene, dok se cijena smještaja za drugi, treći i četvrti stupanj usluge određuje u postotku ekonomske cijene, ovisno o visini prihoda korisnika.  

Tako je predviđeno da korisnici s prihodima do 695 eura mjesečno plaćaju 65 posto ekonomske cijene, a oni s prihodima od 696 do 999 eura će plaćati 75 posto ekonomske cijene. Cijena za one s prihodima od 1000 do 1390 eura iznosi 90 ekonomske cijene, a za korisnike s prihodima iznad 1391 eura 100 posto ekonomske cijene. 

Za postojeće korisnike primjena novog modela predviđena je od 01. siječnja iduće godine, čime se, smatraju u Županiji, "osigurava postupna prilagodba i stabilnost za korisnike koji su već smješteni u domovima". 

Ključne riječi
starački dom dom za starije

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!