'Kruh i paštetu plaćamo po 20 kuna, a sad za dom od starijih traže od 1000 do 3000 eura mjesečno!'

Smještaj u jednokrevetnoj sobi novog Doma za starije osobe Ragusa iznosi 1200 eura mjesečno, što je izazvalo brojne reakcije u dubrovačkoj javnosti i kritiku oporbenih stranaka u dubrovačkom Gradskom vijeću. Prema cjeniku usluga Doma za starije Ragusa, smještaj u dvokrevetnoj sobi stoji 1000 eura po osobi mjesečno, dok će korisnici za apartman trebati izdvojiti 3000 eura.

Je li dom izgrađen za povlaštene osobe ili strance

Korisnici jednokrevetnih soba mogu doplatiti 100 eura za pogled na more ili balkon, a 200 eura za pogled na more s balkonom. Korisnici dvokrevetnih soba mogu doplatiti 150 eura za balkon. Za dijetalnu ishranu korisnici će trebati izdvojiti pet eura dnevno, a za serviranje hrane u sobi 10 eura. U cjeniku se ističe kako će 65 posto cijene korištenja subvencionirati Grad Dubrovnik. Gradska vijećnica SDP-a Anita Bonačić Obradović pita se gdje je nestalo 18 ležajeva u domu, jer je prvotno planiran smještaj za 48, a ne 30 korisnika, te je dovela u pitanje i nedostatak kuhinje.

„U vremenu kad kruh plaćamo 20 kuna, jaja 20 kuna, deterdžente 50 kuna, paštetu 22 kune, a čokolade 50 kuna, sada imamo i dom za umirovljenike s cijenom od 1000 do 3000 eura mjesečno. a na sve to dodajte 150 do 200 eura“, istaknula je Bonačić Obradović. Podsjeća kako cijene u drugim domovima iznose od 480 do 520 eura. „Za koga je dom izgrađen, s obzirom na cijene, za povlaštene osobe ili strance? Za osobe koje, ako imaju višak od 1000 do 3000 eura mjesečno, mogu birati kako i gdje će provesti svoju starost“, poručila je.

U stranci Srđ je Grad kažu kako su visoke cijene samo posljedica procesa turistifikacije proračunskog novca i apartmanizacije, najprije POS stanova, potom studentskog doma, a sada i doma za starije osobe. „Sve ovo rezultat je, osim prethodne HDZ-ove vlasti, i dva mandata Mata Frankovića, odnosno osam godina lošeg vođenja Dubrovnika i upravljanja njegovim najbitnijim resursom – prostorom, u kojem do priuštivog života ne mogu doći studenti, mladi, socijalne kategorije, stručni kadrovi i umirovljenici“, ističe Srđ je Grad. Kritici se pridružila i saborska zastupnica stranke Centar Viktorija Knežević koja smatra da bi za 3300 eura mjesečno mnogi mogli živjeti u hotelu, a ne u domu za starije.

„Korisnik plaća 1200 eura, a dodatnih 2100 eura po korisniku financira Grad iz proračuna za otplatu kredita, osoblje i režijske troškove. Ovaj dom je potreban, ali Grad Dubrovnik i Franković su lošim vođenjem investicije doveli do toga da porezne obveznike košta više nego što vrijedi“, tvrdi Knežević. Gradonačelnik Mato Franković na društvenim je mrežama poručio kako nema namjeru odgovarati na kritike oporbe, a nezadovoljnim sugrađanima najavio kako bi do 2026. trebao biti izgrađen drugi dom, ispod dubrovačke bolnice.

„Novi dom imat će smještaj za 205 korisnika i dnevni boravak za njih 75. Pružat će različite usluge za preko 400 vanjskih korisnika, poput fizikalne terapije, dostave hrane i pomoći u kući za slabije pokretne, sa ciljem da omogući što duži ostanak starije osobe u svome domu", navodi Franković. To će biti najveći dom u županiji, a cijena će biti istovjetna onoj u domovima Domus Christi i Dom Dubrovnik, istaknuo je dodavši kako će otvaranjem drugog doma smještaj u Ragusi pojeftiniti.

Prvi dom umirovljenika izgrađen u Dubrovniku nakon 50 godina

Dom za starije Ragusa prvi je dom umirovljenika izgrađen u Dubrovniku nakon 50 godina, a kako je riječ o ustanovi prve kategorije ne ispunja uvjet uključenja u mrežu domova. Izgradnja je završila 2022. ali je potrajao postupak dobivanja uporabne dozvole, zbog naknadno utvrđenog nedostatka protupožarne opreme, tzv. sprinklera. Brojat će najviše 30 korisnika i raspolagati s 12 jednokrevetnih i sedam dvokrevetnih soba te dva apartmana. Sve sobe opremljene su televizorom i hladnjakom, a njih devet imaju balkon s pogledom na more. Dom nije namijenjen nepokretnim osobama, a s obzirom da ima samo čajnu kuhinju obroci će se dostavljati iz vanjske kuhinje. Početak rada očekuje se u travnju.

>> FOTOGALERIJA Ovo su ograničene cijene 70 proizvoda, evo koliko najviše može koštati kruh, pecivo, krumpir, vrhnje...