UŽIVO Trump: Bio je to fantastičan sastanak, Kim: Nije bilo lako doći do ovog trenutka

U tijeku je povijesni susret američkog predsjednika Donalda Trumpa i sjevernokorejskog vođe Kima Jong-una u Singapuru. Prvi je to susret jednog aktualnog američkog predsjednika s vođom Sjeverne Koreje, a taj je susret dugo bio nezamisliv nakon desetljeća napetosti zbog nuklearnih planova Pjongjanga.

Pratite tijek događa:

6.38 - Nakon ručka Trump i Kim su kratko prošetali. U jednom trenutku su se približi novinarima, a Trump je i dao kratku izjavu:

- Imali smo fantastičan sastanak, bolji nego što je itko mogao očekivati! Sada idemo potpisati sporazum, kasnije ćete čuti više detalja - rekao je Trump. Kim nije davao izjavu. Iako se Kimova diplomacija jako trudila dobiti ravnopravan tretman, postura i neverbalno ponašanje američkog predsjednika više odaje dojam da je on u većoj kontroli.

6.30 - Nakon drugog sastanka uslijedio je radni ručak, a kasnije se očekuje press konferencija

6.20 - Drugi sastanak je kasnio u startu oko 20 minuta. Trump i Kim rukovali su se i tom prilikom i pozirali za novu seriju fotografija, a američki predsjednik je dobacio fotoreporterima: "Napravite nas da izgledamo zgodno i mršavo".

6.00 - Sjeverna Koreja je jako iznistirala da na summitu bude ravnopravno zastupljena. To se odnosilo i na prezentaciju zastava i svakog drugog prezentacijskog dijela summita, javlja CNN.

5.45 - Nekoliko minuta prije povijesnog susreta na vrhu s Kim Jong-unom, američki predsjednik Donald Trump objavio je u poruci na Twitteru da je njegov glavni gospodarski savjetnik doživio srčani udar. "Naš veliki Larry Kudlow koji je naporno radio na trgovini i na gospodarstvu, upravo je doživio srčani udar. Sada je u bolnici Walter Reed", blizu Washingtona, napisao je Trump bez drugih pojedinosti o zdravstvenom stanju svog savjetnika

5.30 - Trump je na povijesni susret poveo ministra vanjskih poslova Mikea Pompea, šefa osoblja Bijele kuće generala Johna Kellyja i savjetnika nacionalne sigurnosti Johna Boltona, te glasnogovornicu Sarah Sanders.

5.25 - Uz Kima na sastanku s američkom delegacijom su i neki od njegovih najbližih suradnika: savjetnik Kim Yong Choi, koji je osobno uručio Kimovo pismo Trumpu u Bijeloj kući početkom lipnja, kada je izgledalo da je summit propao. U delegaciji je i Ri Yong Ho, sjevernokorejski ministar vanjskih poslova, kao i Ri Su Yong, potpredsjednik Središnjeg komiteta Radničke partije Sjeverne Koreje. U Singapur je stigla i Kimova sestra Kim Yo Jong.

5.06 - "Mnogi će diljem svijeta misliti da je ovo poput filma znanstvene fantastike" - rekao je Kim Jong-un Donaldu Trumpu, prenosi CNN.

5.00 - Nakon razgovora nasamo koji je potrajao oko 40 minuta Kim i Trump su sada na sastanku zajedno sa svojim savjetnicima, trajanje razgovora planirano je do 5.30 sati, a tada bi trebao uslijediti radni ručak

Trump and Kim speak at working lunch and again shake hands. Next to Trump: Sec. of State Mike Pompeo and Nat Sec Adviser John Bolton pic.twitter.com/iVNmRT9UqI

4.50 - Trump i Kim susreli su se ispred hotela Capella i rukovali su se ispred zastava Amerike i Sjeverne Koreje. Rukovanje je potrajalo oko 12 sekundi, a izostalo je Trumpovo uobičajeno pretjerivanje u rukovanju. Sjevernokorejski čelnik Kim Jong-un i američki predsjednik Donald Trump pritom su se oprezno nasmiješili.

4.45 - "Drago mi je što vas vidim gospodine predsjedniče", rekao je Kim široko se nasmiješivši kada mu je američki predsjednik pokazao uzdignut palac. Trump je rekao kako je siguran da će njihov odnos biti "sjajan". "Doista se izvrsno osjećam", rekao je Trump. "Ovo će biti sjajan susret i mislim golem uspjeh. Mislim da će biti pravi uspjeh i da će naš odnos biti sjajan, u to ne sumnjam".

Foto: Reuters/Pixsell

4.40 Kim je prvi stigao do hotela Capella na otoku Sentosa, rekao je da "Nije bilo lako doći ovamo. U prošlosti su ... mnoge zapreke bile na našem putu, ali smo ih sve svladali i sada smo danas ovdje".

"Hoće li se dogoditi istinski dogovor"

Donald Trump i Kim Jong-un uputili su se u utorak ujutro na povijesni susret koji je dugo bio nezamisliv nakon desetljeća napetosti zbog nuklearnih planova Pjongjanga.

Nakon toga redom slijede razgovor kojemu će nazočiti samo prevoditelji, susret njihovih izaslanstava i radni ručak.

"Ubrzo ćemo svi saznati hoće li se dogoditi istinski dogovor, drukčiji od onih iz prošlosti", napisao je na Twitteru Donald Trump koji je preuzeo velik rizik zajamčivši, na opće iznenađenje, da će Kim Jong-un na summitu odustati od svog nuklearnog arsenala.

Meetings between staffs and representatives are going well and quickly....but in the end, that doesn’t matter. We will all know soon whether or not a real deal, unlike those of the past, can happen!