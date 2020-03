Orban zloupotrijebio koronakrizu i uveo prvu diktaturu u EU

Unatoč upozorenjima da bi se time mogao ozakoniti autoritarni sustav, pa i uvesti prva diktatura u EU, mađarski parlament izglasao je zakon kojim daje zakonodavne ovlasti vladi premijera Viktora Orbana u suzbijanju globalne pandemije koronavirusa i znatno proširuje izvanredno stanje, bez konkretnog roka u kojem bi to moglo biti ukinuto.

Picula: Ovo je nedopustivo

Među reakcijama iz ostataka EU najoštrija je bila ona Norberta Röttgena, predsjednika vanjskopolitičkog odbora u njemačkom Bundestagu, a prilično blagu reakciju dala je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, koja je u povodu događaja u Mađarskoj sročila izjavu u kojoj i ne spominje Mađarsku.

- Orbanov zakon o izvanrednom stanju praktički eliminira opoziciju. Riječ je o kršenju temeljnih principa, što EU ne može prihvatiti. Europska komisija mora odmah djelovati. EU26, uključujući i Njemačku, mora pokazati da neće tolerirati ovakvu zloupotrebu koronakrize - poručio je Röttgen, inače i kandidat u utrci za novog šefa vladajuće njemačke stranke CDU i novoga kancelara.

Ursula von der Leyen dala je pisanu izjavu u kojoj kaže da je razumljivo da je "nekoliko vlada u EU poduzelo izvanredne mjere" kako bi mogle djelovati brzo i učinkovito u borbi protiv koronavirusa, ali naglašava da je "od iznimne važnosti" da te izvanredne mjere ne budu u suprotnosti s temeljnim principima i vrijednostima zacrtanim u europskim ugovorima.

- Europska komisija pomno će nadzirati, u duhu suradnje, primjenu izvanrednih mjera u svim državama članicama. Podržavat ćemo europske vrijednosti i ljudska prava - rekla je Von der Leyen.

VIDEO Vodeći hrvatski znanstvenici predviđaju kad bi mogla završiti pandemija

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kontroverzni mađarski zakon, izglasan u parlamentu sa 137 glasova za i 53 protiv, predviđa kazne zatvora u visini do pet godina za namjerno širenje dezinformacija koje ometaju vladu u reagiranju na pandemiju, a mnogi kritičari u tome vide mogućnost cenzure i autocenzure u mađarskim medijima.

- Orban nastavlja s politikom sustavne demontaže svih demokratskih mehanizama u svojoj zemlji. U trenutku kad vlasti doista trebaju pokazati jednu vrstu efikasnosti u zaštiti građana od pošasti, što nitko ne osporava, on to koristi kao alibi za aboliranje samih demokratskih procedura, a to je nedopustivo. No pitanje je koliko će EU uspjeti zaustaviti takvo Orbanovo ponašanje jer nije bio učinkovit u tome ni u, uvjetno rečeno, mirnodopskom razdoblju - kaže Tonino Picula, SDP-ov zastupnik u Europarlamentu.

Hrvatsko predsjedništvo Vijećem EU danas se nije oglašavalo ni s kakvom idejom o mogućem ubrzanju ili pooštrenju procedure zbog kršenja vladavine prava u Mađarskoj, koja se otprije vodi unutar Vijeća EU, a pokrenuo ju je Europarlament.

GALERIJA Italija: Vojno i medicinsko osoblje zajedno s karabinjerima prevoze lijesove sa žrtvama koronavirusa

- Mislim da je zadaća hrvatskog predsjedništva da reagira, ali pitanje je hoće li to naša Vlada napraviti. Kod HDZ-a postoji povijest ignoriranja onoga što se događa u Mađarskoj, nisam siguran da će se dogoditi kopernikanski obrat i da će Zagreb poduzeti neku akciju - komentira Picula. Njemačka preuzima predsjedanje Vijećem EU 1. srpnja, a po prvoj reakciji Norberta Röttgena, bliskog suradnika kancelarke Angele Merkel, moglo bi se zaključiti da Njemačka želi nešto učiniti. No bavarski CSU, sestrinska stranka CDU-a, dosad je imao puno razumijevanja za Orbana, tako da ni njemačka reakcija nije jednoznačna.

"Sorosev orkestar"

Glasnogovornik mađarske vlade Zoltan Kovacs odgovorio je Röttgenu tvrdnjom da nema nikakve zloporabe, ni eliminacije opozicije ni kršenja temeljnih prava. Orbanova vlada inzistira na tumačenju da su svi koji je kritiziraju dio nekakva "Soroseva orkestra" i da nastupaju s ideoloških pozicija ljevice. Inače, i glavna tajnica Vijeća Europe Marija Pejčinović Burić upozoravala je Orbana, u pismu upućenom prošlog tjedna, da "neograničeno i nekontrolirano izvanredno stanje ne može jamčiti poštivanje osnovnih principa demokracije". Jedan od glavnih prigovora na mađarski zakon je da nema ograničenog roka u kojemu će Orbanova vlada uživati zakonodavne ovlasti koje inače ima isključivo parlament.

U Mađarskoj su dosad zabilježena 492 zaražena koronavirusom i 16 umrlih. Jedno prošlotjedno istraživanje javnog mnijenja pokazuje da 76 posto Mađara podržava vladine mjere protiv koronavirusa.