Orbán kroz školu želi stvoriti ‘novog građanina’ po mjeri vlasti

Imamo nacionalni obrazovni kurikulum! Objavio je to mađarski ministar Miklós Kásler, predstavljajući opsežan dokument koji je, kako je rekao, dizajniran za sadašnjost i budućnost, a temelji se na vrijednostima iz prošlosti. No, umjesto pohvala i uzdaha olakšanja jer će, eto, učenici biti rasterećeni, manje će biflati i više učiti razmišljati svojom glavom te koristiti napredniju informatičku opremu, uslijedila je salva kritika. Em je rok za primjedbe i prijedloge bio prekratak, em je dokument krojen ideološki po mjeri mađarskih nacionalista. Kurikulum je, kažu kritičari, jednostran, nacionalistički orijentiran i odražava vrijednosti autokratskog društva.

Ideološki obojen

Kreiran je da oblikuje “novog građanina” po mjeri vlasti.

– Rok za raspravu bio je prekratak, to je prva primjedba. Sindikat nastavnika nezadovoljan je i time što, na primjer, jedini mađarski nobelovac Imre Kertész nije uvršten na popis autora koje učenici trebaju čitati, ali zato jest neki profašistički orijentirani, osrednji pisac. Kritičari kažu da je kurikulum napravljen zbrda-zdola i da je ideološki obojen. Jest da rasterećuje učenike jer je predviđen manji broj sati, ali ništa se previše nije mijenjalo kad je riječ o količini gradiva. Kao primjer nepotrebnog gradiva navodi se podatak o tome koliko je duga stopa neandertalca. Uglavnom, nitko nije zadovoljan, osim, naravno, vlade, njoj je sve u redu. Po principu živjela Mađarska, živio nacionalizam – komentira za Večernji list profesor Ernest Barić iz Pečuha, koji pomno prati događanja u obrazovanju.

Kritičari vele da kurikulum ima samo jedni svrhu, a to je zadovoljiti političku volju aktualne vladajuće strukture na čelu s vladajućom strankom Fidesz i premijerom Viktorom Orbánom. Na većini stranica dokumenta govori se o nacionalnom identitetu Mađara, domoljublju i važnosti obitelji, što su sve, napominju, važne teme, no svijet oko sebe treba promatrati s više stajališta, a ne samo jednog. Izostala je i šira društvena rasprava. Kritičari su spremni na to da će ih Orbánov “odjel za propagandu” nazvati Sorosevim plaćenicima, izdajnicima ili imigrantima, ljudima koji ne vole Mađarsku...

Fidesz se, inače, suočava s opadanjem broja mlađih pristaša jer mlade više zanimaju životni problemi poput školovanja i zapošljavanja, okrenuti su prema van i ne žele se zaključavati u nacionalnu ljušturu. Sindikat mađarskih prosvjetnih djelatnika odmah se oglasio i stao nizati kritike prema školskom kurikulumu koji je, smatraju, Fidesz izradio kako bi promicao svoj nacionalistički program i ograničio akademske slobode.

Protiv kurikuluma, namijenjenog osnovnim i srednjim školama, ustao je i Demokratski sindikat učitelja (PDSZ) koji poziva na prosvjed. Kurikulum ne ostavlja nikakvu slobodu misli, već diktira što misliti, kažu u sindikatu čiji su članovi na društvenim mrežama počeli objavljivati fotografije s plakatima protiv spornog dokumenta, navodeći, između ostalog, da ne žele promovirati fašizam u školama.

Pokret #noNAT širi se iz dana u dan, a podršku su im jučer dali i kolege sindikalisti iz Poljske. U dijelu stručnih krugova prigovara se da program promiče nacionalističke književne autore, a među njima pisca Ferenca Herczega koji je pohvalno pisao o Benitu Mussoliniju. Prvi put u obveznu lektiru uvršten je romski pjesnik József Choli Daróczi (nacionalne manjine, posebno Romi, i Mađari koji žive izvan Mađarske, jače su zastupljeni nego dosad). Sporan je i dio koji se odnosi na kurikulum povijesti u kojem se, čuju se prigovori, spominju dobivene bitke, ali ne i porazi.

Učenici ‘najbolji na svijetu’

No valja reći da je jedno udruženje nastavnika povijesti podržalo revidirani nacionalni kurikulum. Vlada koja je uvjerena da će do 2030. godine mađarski učenici biti među najboljima na svijetu, uzvraća da su na dokumentu radili najbolji mađarski stručnjaci.

– Budući naraštaji mogu svoje živote početi oslanjajući se na kurikulum koji iskazuje i temelji se na europskim i mađarskim vrijednostima – poručio je ministar Kásler koji odbacuje optužbe i tvrdi da kurikulumom žele svoj djeci pružiti iste mogućnosti, bez obzira na to gdje žive i kakav je socijalni status obitelji iz kojih dolaze. U dokumentu se govori i o skladnom obiteljskom životu te domoljublju koji su dobili veću važnost.

Na kurikulumu se počelo raditi 2017., nacrt koji su izradili stručnjaci bio je dovršen u ljeto 2018., no Vlada nije bila njime zadovoljna pa je zatražila reviziju. Nastavni plan i program po novom kurikulumu provodit će se od iduće školske godine u prvom, petom i devetom razredu. Škole bi do kraja travnja trebale revidirati svoje programe.