Orbán je još jedan Putinov satelit, autokrat kojemu je jako tijesno unutar EU

Rusija je odavno remetilački čimbenik na jugozapadu Europe, još od 19. stoljeća, pa do danas. Rusiji je cilj stvaranje kaosa, razbijanje EU, NATO-a... Sve je to jasno i nakon ruske agresije na Ukrajinu. Kako je Hitler pod izlikom zaštite Nijemaca izvan Njemačke krenuo u agresiju na susjedne zemlje, tako je i Putin pod izlikom zaštite Rusa u Ukrajini krenuo u agresiju na susjednu zemlju. No i kod Hitlera i kod Putina u pozadini je bio i jest čisti imperijalizam, širenje vlastitog teritorija i osvajanje novih područja bogatih raznim sirovinama.

Putin u Europi ima dva državnika koji su mu odani, i obojica su autokrati kao i on – Vučić i Orbán. Vučić je puno puta dao do znanja da se ne odriče Putina, srbijanska je javnost većinom na Putinovoj strani, Beograd je pun Putinovih murala i svakakvih amblema za kupnju. Srbija je još u 19. stoljeću bila produljena ruka Rusije na Balkanu, ruka koja je služila razbijanju Austro-Ugarske i izazivanju Prvoga svjetskog rata. Nije li i Milošević započeo ratove pod izlikom zaštite Srba izvan Srbije i da svi Srbi trebaju živjeti u jednoj državi?! I Vučić je odrastao pod takvom politikom te je zanat ispekao pod četničkim vojvodama Šešeljem i Nikolićem.

Stoga ne čudi najnovija Vučićeva provokacija s Hrvatskom. Eto, on je zamislio samo kao privatna osoba ući u Hrvatsku i otići do Jasenovca kako bi ondje položio vijenac. Taman posla da mu je to bilo na umu. Jedini cilj bila je provokacija, bilo iz samog Jasenovca, da je onamo uspio doći, bilo ovako, kad mu je zabranjen ulazak u zemlju. Vučić jedno govori, a drugo radi, toliko poznato iz srbijanske kuhinje. On je za sav mogući dobrosusjedski razvoj odnosa između Srbije i Hrvatske, a onda posve svjesno izazove incident, pa zatim on i njegovi poltroni nariču kao babe, od sebe i Srbije opet rade žrtvu dok nas optužuju da smo antieuropskog i anticivilizacijskog ponašanja. I onda slijedi novo huškanje Vučićevih tabloida u Srbiji na Hrvate i Hrvatsku, pa nije čudno da su Hrvati u Srbiji najomraženija manjina među Srbima.

Foto: Milan Maricic/PIXSELL Viktor Orban i Aleksandar Vučić

Vučić i dalje jaše uz Putina, koliko god ga pritiskao Zapad da se napokon odredi na koju će stranu. Tako već tjednima kmeči da Zapad neće pristati na Putinove uvjete oko zaustavljanja rata, pa da nas čeka kaos, rat kakav još nismo vidjeli i tome slično. Sve istovjetno ruskoj propagandi. Naravno da se Vučić više vidi uz autokrata Putina nego na demokratskom Zapadu. Bio bi on najsretniji da je Putin uspio u svom prvotnom naumu, da je pala Ukrajina, da se raspao i posvadio Zapad, da se raspadne EU, pa da on kao autokrat može još autokratskije vladati. Na njegovu žalost, Putin nije uspio, pa je Vučić debelo nervozan i traži se. Stoga mu treba i ovakva provokacija s Hrvatskom.

Orbán je pak još jedan Putinov satelit, još jedan autokrat, kojemu je jako tijesno unutar EU, pa bi i on rado da se EU raspadne, i da također vlada kao Putin. U Mađarskoj se svašta priča i objavljuje, ali se kod nas malo toga prenosi zbog velike jezične barijere. No da je i Orbán imao planove s Ukrajinom, o tome se šuškalo i prije. Jer je velikomađarskom Orbánu na piku već dugo ukrajinski teritorij na kojemu živi mnogo etničkih Mađara. Orbán je sigurno trljao ruke kad je Putin napao Ukrajinu jer je računao da će Putin ostvariti svoje ciljeve. Orbán bi rado odbacio i EU i NATO. Ali Putin nije uspio, na njegovu žalost.

No da su Mađari očito imali planove, potvrdio je ministar vanjskih poslova Mađarske Péter Szijjártó. On je za mađarske medije u petak rekao da je Budimpešta spremna stati u obranu 150 tisuća etničkih Mađara koji žive u Zakarpatju na zapadu Ukrajine. Mađarska je, po njemu, “pripremila hitne ratne scenarije u slučaju rata na Zakarpatju”. Još početkom srpnja Szijjártó je izvijestio da Mađarska ne šalje oružje Ukrajini jer se boji osvete Rusije i kasnijega granatiranja Mađara u Zakarpatju, pa su ga zbog takve izjave kritizirali upravo ukrajinski Mađari. Mađarska je povećala borbenu spremnost svoje vojske i najavila vojne vježbe, a Szijjártó je rekao da nemaju prijepore s ukrajinskim predsjednikom, nego da “Mađarska i Ukrajina imaju različite ciljeve”.

Koji su to mađarski ciljevi? U slučaju Putinova brzog uspjeha u Ukrajini, zauzeli bi Zakarpatje? Proširili Mađarsku? Jednako onako kao što su Hitler i Staljin podijelili Poljsku nakon Hitlerove invazije na Poljsku? Ukrajina dugo optužuje Mađarsku da potiče secesionizam kod Mađara u Ukrajini te da im u tajnosti daje mađarsko državljanstvo. Nadalje, zamjenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk optužila je Mađarsku za dodvoravanje Rusiji zbog “jeftinog plina” i vrebanje prilike da prisvoji dijelove Ukrajine u kojima Mađari čine većinu.

I onda se neki još pitaju zašto Rusiju treba odavde za stalno protjerati?