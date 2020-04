Optuživali ga da je hrvatski špijun, a sad radi za Janšu

Slovenska vlada imenovala je za vršitelja dužnosti direktora Vladine službe za zakonodavstvo Mihu Pogačnika, eksperta međunarodnog prava i nekadašnjeg supredsjedatelja mješovite hrvatsko-slovenske komisije za granicu, koji se posljednjih godina oštro protivio arbitraži i implementaciji kompromitirane arbitražne odluke.

Odluka suda – ništavna

Riječ je o još jednom signalu koji ukazuje na drastičnu promjenu slovenske politike pod vodstvom novog premijera Janeza Janše prema arbitraži i Hrvatskoj. Dvije prethodne vlade, kojima su na čelu bili Miro Cerar i Marjan Šarec, i nakon arbitražne afere i razotkrivanja varanja slovenske strane u arbitražnom postupku ustrajale su na nastavku arbitraže i implementaciji arbitražne odluke, koju Hrvatska ne priznaje, zbog čega su politički odnosi Ljubljane i Zagreba bili praktično zamrznuti. A sada na važan položaj u Janšinoj vladi dolazi čovjek koji odluku arbitražnog suda o graničnom sporu Hrvatske i Slovenije smatra ništavnom.

Prije nekoliko godina, u vrijeme kulminacije hrvatsko-slovenskog arbitražnog spora, Pogačnik je objašnjavao kako arbitražna odluka zbog kršenja kogentnih imperativnih pravila međunarodnog prava uopće ne postoji, smatrajući kako je paradoksalno da se Slovenija i Hrvatska bave presudom koje nema. Presuda zbog velikih proceduralnih propusta ne egzistira, i to ne samo u međunarodnom pravu, nego ni u pravima svih civiliziranih država, tvrdio je tada Pogačnik, uvjeravajući kako je arbitražni skandal sramota za Sloveniju i kako bi se Slovenija morala ispričati Hrvatskoj. Pogačnik je svojedobno, nakon arbitražnog skandala, tvrdio da radi na alternativnom rješenju graničnog spora, najavljujući da će ga ponuditi tadašnjoj slovenskoj vladi, ali Pogačnikovo “alternativno rješenje” nikad nije objavljeno. Pogačnik je uvjeren kako Slovenija u bilateralnim pregovorima sa Zagrebom može dogovoriti povoljnije rješenje od arbitražne odluke, a s time se slaže i Janša. Takve razgovore, za koje se zauzima i hrvatska strana, nagovijestio je i Janšin šef diplomacije Anže Logar, koji je pri stupanju na dužnost najavio imenovanje posebnog povjerenika za odnose s Hrvatskom, poručujući kako je došao čas za tihu diplomaciju. Logarov istup bio je prva naznaka korekcije dosadašnje politike Ljubljane prema Zagrebu.

Honorar – 250.000 eura

Pogačnik, koji posljednjih godina uglavnom živi u Opatiji, u prošlom je desetljeću bio na visokim dužnostima u slovenskoj vladi, najprije visoki predstavnik za sukcesiju, a potom i supredsjedatelj mješovite komisije za granicu. Sa te dužnosti odstupio je u vrijeme vlade Boruta Pahora 2009. godine, nakon što je u slovenskim medijima objavljeno kako je za svoj rad u povjerenstvu dobio 250 tisuća eura honorara. Premijer Pahor najavljivao je reviziju ugovora što ga je Pogačnik imao s vladom kao supredsjedatelj povjerenstva, tvrdeći da su Pogačnikovi honorari previsoki. Mješovito povjerenstvo osnovano je dogovorom tadašnjih premijera I. Sanadera i J. Janše na Bledu 2007. godine, a hrvatski supredsjedatelj povjerenstva bio je akademik Davorin Rudolf. Prije nekoliko godina slovenski su mediji špekulirali da Pogačnik zapravo radi za hrvatsku Vladu, pa i da ga je hrvatska strana potkupila, s obzirom na to da su se njegovi stavovi o arbitraži uglavnom podudarali s hrvatskim stavovima, što je on odbacivao. – Nikad nisam i ne bih mogao raditi za hrvatsku Vladu – odgovarao je Pogačnik, tvrdeći da živi u Opatiji zato što voli more.