Janša po uzoru na Thompsona napisao 'Najlepša si', a u spotu završio i Rovinj

Po tekstu aktualnog slovenskog premijera Janeza Janše, jedan je slovenski bend objavio jučer na YouTubeu pjesmu “Najlepša si” koja po refrenu podsjeća na hrvatsku pjesmu “Moja domovina”, a po konceptu nabrajanja različitih krajeva države podsjeća na Thompsonovu “Lijepa li si”. U video spotu, sastavljenom od fotografija slovenskih gradova, sela, planina i drugih krajeva, potkrala se i jedna greška: fotografija hrvatskog Rovinja. O svemu smo danas razgovarali s pjevačem i autorom aranžmana Boštjanom Cerarom.

- To je stvarno napisao Janez Janša, prije pet-šest godina je napisao taj tekst i čuvao ga je, ali sad je rekao da je nekako pravo vrijeme. Kad sam ja dobio tekst, napravio sam demo aranžman u stilu balade, ali Janez je rekao da bi on htio rock varijantu u stilu Thompsona jer njemu se Thompson sviđa. I onda smo išli na tu varijantu. Vidio sam danas da i sami ljudi komentiraju da je dosta slično Thompsonu. Dobro, meni je to ponos. Ja poštujem Hrvate, poštujem vašu domoljubnost, toga kod nas nema toliko, a to nam fali. Vas Hrvate moramo uzeti kao primjer - kaže gospodin Cerar. Bend koji izvodi pjesmu zove se Domoljubi bend, a na YouTubeu piše da je pjesma “dar mojoj domovini u trenu iskušenja”, očito iskušenja borbe protiv globalne pandemije koronavirusa COVID-19.

Premijer Janez Janša objavio je video spot i na svom profilu na Facebooku. U tekstu se nabrajaju Gorenjska, Štajerska, Bela Krajina, Koroška, Ljubljana, Dolenjski griči (“…rujno vino, tu smo branili domovino”), Prekmurje, Snežnik, Kras, Istra… No, pred kraj video spota, kad se ponavlja “ta domovina moja, to je vrt sveta”, nespretno odabrana fotografija prikazuje - Rovinj. Pjevač Boštjan Cerar kaže kako su to odmah primijetili i neki gledatelji spota u samoj Sloveniji, ali napominje da on i bend nisu sudjelovali u izradi spota, nego ga je radila jedna članica Janšine stranke.

- Ne treba od toga raditi galamu, mislim da bi svi ljudi sad mogli, i Slovenci i Hrvati, biti skupa - kaže gospodin Cerar, misleći na zajedničku borbu protiv koronavirusa.