Optužena da je nožem u prsa ubola supruga koji ju je godinama tukao, vrijeđao...

Žena (49), državljanka Srbije, optužena je za pokušaj ubojstva, a optužnicu je protiv nje podiglo ŽDO u Velikoj Gorici. Tereti ju se da je 13. svibnja u 19.50 u Velikoj Gorici, nožem napala muža, koji ju je fizički, psihički i verbalno godinama prije toga zlostavljao. Nožem ga je ubola u desnu stranu prsa, te kako navodi tužiteljstvo " nanijela mu osobito teške tjelesne ozljede, a smrtni ishod je spriječen zahvaljujući pruženoj medicinskoj pomoći". Nakon uhićenja bila je pritvorena zbog opasnosti od bijega, a kasnije joj je istražni zatvor zamijenjen mjerama opreza, pa tužiteljstvo u optužnici traži da se te mjere opreza produže.

Suhoparna vijest o podizanju optužnice iza sebe krije priču o dugogodišnjem obiteljskom nasilju jer prije no što je u svibnju 49-godišnjakinja nožem nasrnula na supruga, on ju je godinama teško zlostavljao. Ona je od tog zlostavljanja bježala, no svaki put kada bi pobjegla, on ju je našao i vratio kući. U svibnju, kada ga je pokušala ubiti, ona je bila pritvorena. Mjesec dana kasnije istraga je pokrenuta i protiv njega i to zbog sumnje u protupravno oduzimanje slobode, prijetnje, nasilja u obitelji, nanošenje lakših ozljeda.... No njemu istražni zatvor, svemu tome usprkos, tada nije bio određen... ODO Velika Gorica 46-godišnjaka je sumnjičilo da je od 1. lipnja 2015. do 13. svibnja 2023., u više zemalja EU, kao i Hrvatskoj tijekom boravka na području Velike Gorice, u više navrata, uz vrijeđanje, bio verbalno i fizički nasilan prema supruzi. Sumnjiči ga se i da ju je 9. svibnja 2023. ponovio verbalno i fizičko napao te joj je zapriječio odlazak iz kuće, a uz to joj je i prijetio.

