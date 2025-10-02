Optužen za silovanje i spolno uznemiravanje triju štićenica

Zbog silovanja i spolnog uznemiravanja triju štićenica jedne ustanove na području Karlovačke županije, optužen je 47-godišnjak, a optužnicu je protiv njega podigao ŽDO Karlovac. Prema optužnici 47-godišnjak se tereti da je od studenoga 2023. do 8. studenoga 2024. na području Karlovačke županije, kao zaposlenik jedne ustanove, počinio navedena kaznena djela na štetu tri štićenice te ustanove.

Kada je lani u prosincu uhićen, tužiteljstvo je tražilo da se 47-godišnjaku odredi istražni zatvor. No sudac istrage je to odbio, a 47-godišnjaku su umjesto istražnog zatvora bile određene mjere opreza, a tužiteljstvo u optužnici traži da se te mjere produlje.