PODIGNUTA OPTUŽNICA

Optužen za silovanje i spolno uznemiravanje triju štićenica

Pixabay
VL
Autor
Ivana Jakelić
02.10.2025.
u 09:52

Kada je lani u prosincu uhićen, tužiteljstvo je tražilo da se 47-godišnjaku odredi istražni zatvor, no sudac istrage je to odbio

Zbog silovanja i spolnog uznemiravanja triju štićenica jedne ustanove na području Karlovačke županije, optužen je 47-godišnjak, a optužnicu je protiv njega podigao ŽDO Karlovac. Prema optužnici 47-godišnjak se tereti da je od studenoga 2023. do 8. studenoga 2024. na području Karlovačke županije, kao zaposlenik jedne ustanove, počinio navedena kaznena djela na štetu tri štićenice te ustanove.

Kada je lani u prosincu uhićen, tužiteljstvo je tražilo da se 47-godišnjaku odredi istražni zatvor. No sudac istrage je to odbio, a 47-godišnjaku su umjesto istražnog zatvora bile određene mjere opreza, a tužiteljstvo u optužnici traži da se te mjere produlje.

Ključne riječi
spolno uznemiravanje silovanje

