Oprezno s navigacijom: Ostao bez 2500 kuna kod granice Hrvatske i Slovenije

Iako nam navigacija može mnogo pomoći prilikom naših putovanja, ponekad treba biti oprezan prilikom oslanjanja na njihove preporuke. Najbolje je to osjetio jedan hrvatski državljanin (podaci poznati redakciji) koji je, slijedeći navigaciju Google Mapsa, završio s kaznom od 2500 kuna.

On je u utorak prije podne krenuo iz Ptuja u Sloveniji prema Hrvatskoj, a navigacija mu je ponudila put preko mjesta koje nije granični prijelaz i gdje se granicu može prijeći samo uz pograničnu propusnicu.

– Mjesto na kojem me zaustavio granični policajac poslužilo je kao svojevrsni bankomat za državni proračun jer nije ni bila ponuđena opcija upozorenja ili vraćanja u Sloveniju već automatska kazna u iznosu od 2000 do 10000 kuna + troškovi utvrđivanja postupka – kazao je za Večernji kažnjeni muškarac koji je morao platiti 2000 kuna kazne i 500 kuna prekršajnog postupka. Naveo je i kako je mogao dobiti i do 30 dana zatvora.

Ljutit je i zbog ponašanja pograničnog policajca.

– Bio je na rubu profesionalizma s izjavom ''Pročitajte zakon o nadzoru državne granice i zakonik o schengenskim granicama'' – kazao nam je.

Foto: Vecernji.hr

Nije jedini koji je tada dobio kaznu jer je zaustavljen još jedan automobil, a u njemu su se nalazile dvije osobe. Smatra da je državni proračun ovdje profitirao jer nije bilo nikakve namjere kršenja bilo kakvog zakona ili pravilnika.

Nije ukinuta granična kontrola

MUP na svojim stranicama pod djelom ''Prelazak granice'' navodi kako ulaskom Hrvatske u EU nije ukinuta granična kontrola s državama članicama EU (Slovenijom i Mađarskom). Navode i da se ''osobama s pravom slobodnog kretanja u skladu s pravom Unije pri ulasku i izlasku provjerava identitet i državljanstvo te vjerodostojnost i valjanost putne isprave za prelazak granice, među ostalim i provjerom u relevantnim bazama podataka''.

Pogranična propusnica izdaje se državljanima ugovornih stranaka koji imaju prebivalište na pograničnom prostoru. Pogranična propusnica dozvoljava nositelju prijelaz granice na graničnim prijelazima za pogranični promet i na međunarodnim graničnim prijelazima te na drugim prijelaznim mjestima ako je pogranična propusnica s upisanim tim prijelaznim mjestima vidirana. Vidiranje znači odobrenje druge ugovorne stranke da pojedinac prelazi državnu granicu izvan za to određenih graničnih prijelaza ili izvan službeno određenog radnog vremena.