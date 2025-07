Potraga za vijećnikom čija je ruka bila presudna za sklapanje većine u splitskom Gradskom vijeću doista je zabavna – je Kelam, nije Kelam, je Matijević, nije Matijević... Na kraju je ponuđena i grafička analiza kao dokaz da se radilo o SDP-ovoj Katarini Prnjak, koja pak demantira da je medijima predočila lažni listić, a na pravom zaokružila kandidata HDZ/HGS-a. A što je od toga istina, zapravo je potpuno nebitno i samo odvlači pozornost s prave naravi igrokaza koji je u Gradskom vijeću odigran u korist HDZ-a, ali na prijedlog i uz potporu oporbe. To da se predstavničko tijelo u jednom gradu konstituiralo tajnim glasanjem nikad je viđena politička vratolomija, ali ne treba je svoditi samo na "splitsko stanje duha". Svi koji su podržali tajno izjašnjavanje o konstituiranju Vijeća, a tu uz dvoje odmetnutih SDP-ovaca spadaju i gotovo svi vijećnici Centra, morali su znati i znali su što će se dogoditi. U obrazloženje kako su imali "hint" da će tako proći njihov kandidat mogu povjerovati samo neizlječivi naivci. Jasno je kako je šansa za to, u situaciji kad u SDP-u vrije, a HDZ-u za većinu fali samo jedan glas, bila ravna nuli. Pa sada doista iritira objava Marijane Puljak po kojoj je SDP izdao, a Centar ostaje jedina snaga koja se dosljedno suprotstavlja HDZ-u i Kerumu. Iritira jer je prozirna i jer stvarno ne treba previše naprezati moždane vijuge da bi se zaključilo kako su "centraši" na tajno glasanje pristali samo zato što su svjesni da na novim izborima, a do njih bi došlo ako bi propao i treći pokušaj konstituiranja Vijeća, ni u snu ne bi mogli osvojiti sadašnjih 11 mandata. Ne nakon što su izgubili izbore za gradonačelnika, da bi se Ivica Puljak zatim uvrijeđeno povukao iz politike.