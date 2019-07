Oporba: Kirin želi provesti privatnu istragu da se spasi

Točno mjesec dana nakon što je mrtvo tijelo virovitičkog pročelnika za financije Siniše Palma nađeno u šumi, po hitnom su postupku gradski vijećnici u srijedu navečer odlučivali o ovlaštenju gradonačelnika Ivice Kirina kako bi, ukratko, sam izabrao i zaposlio vanjske suradnike koji bi proveli istragu o nestanku 17 milijuna kuna iz gradske blagajne. Diglo je to na noge aktiviste i oporbu koji smatraju da tako Kirin “spašava samog sebe” pa je ponovno alarmiran i DORH. Cijelu je priču, navodno, preuzeo zagrebački USKOK.

Kirin je, podsjetimo, 31. svibnja podnio kaznenu prijavu protiv Siniše Palma zbog nestanka novca iz proračuna. Istoga dana Palm je otišao u nepoznato i, kako se ubrzo pokazalo, u smrt. Upravna tijela Grada Virovitice utvrdila su “niz nepravilnosti u poslovanju”. Nužne su stoga, ističe se u obrazloženju odluke o ovlaštenju, dodatne provjere, analize, vještačenja i zastupanja, za koje je potrebno uključiti vanjske stručne osobe. “Ovlašćuje se gradonačelnik da poduzme sve aktivnosti, donese posebne akte, uključi potrebne tvrtke vezane za pružanje pravne pomoći i zastupanje Grada Virovitice vezano za sudske i druge postupke pred sudom i drugim tijelima i pravnim osobama, reviziju poslovanja, utvrđivanje financijskog stanja i poslovanja” – stoji u tekstu Odluke.

– Kirin želi provesti vlastitu paralelnu istragu, koja koristi jedino vojniku Ryanu, a to je on osobno. Gradonačelnik, kao odgovorna osoba, neposredno je odgovoran za očiti manjak u proračunu, a isto tako je očito odgovoran i za tragičnu smrt najbližeg mu suradnika. Nije mu dosta 600.000 kuna, s koliko može raspolagati bez ovlasti Gradskog vijeća, on očito traži više novca za svoju privatnu istragu – mišljenja je Darko Lešković, gradski vijećnik iz redova Mosta, koji je nedavno kazneno prijavio Kirina zbog nestanka 17 milijuna kuna.

Nimalo ne sumnja da će Vijeće izglasati tu odluku jer “vladajući vijećnici ni na jednoj od ranijih 20 sjednica, s prosječno 20 točaka, nikada nisu postavili nikakvo pitanje, nego su 400 puta sinkronizirano dizali ruke”, što se do završetka ovog izdanja ipak nije dogodilo.

Gradonačelnik Ivica Kirin kratko nam je samo kazao da nema komentara na ovlaštenje jer je “postupak i sadržaj tog pravnog akta pokrenula pravna služba Grada Virovitice”. Na upit je li zacrtan već budžet za tu istragu odgovorio je: – Ne, ti troškovi će se naknadno utvrditi i prikazati u redovitoj proceduri poslovanja proračuna Grada – zaključio je Kirin.

Video: Ivica Kirin obraća se novinarima