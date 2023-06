U ugovoru pišu tri načina smrti: Slavni producent opisao kako je ronio s podmornicom Titan

Mike Reiss, jedan od producenata i scenarista popularne animirane serije Simpsoni, zaronio je prošle godine s nestalom podmornicom Titan do olupine Titanika. Prije zarona potpisao je ugovor u kojem su odmah na prvoj stranici navedena tri načina moguće smrti.

– Poznajem logistiku puta i znam koliko je ocean golem i koliko je ova podmornica malena. Ako je dolje na dnu, ne znam kako će joj itko moći pristupiti, a kamoli je vratiti gore – rekao je gostujući na BBC-ju.

Reiss je otkrio da je tri puta zaronio u podmornici koja je nestala te da je tijekom sva tri zarona komunikacija izgubljena, uključujući i onaj put kada su obilazili olupinu Titanika. Opisao je i iskustvo putovanja za koje je izdvojio 250 tisuća dolara.

– Iskustvo spuštanja bilo je vrlo opuštajuće, to je prekrasno dizajnirana podmornica koja iznutra djeluje kao da ste u toplicama. Iako petero ljudi sjedi na podu nečega što je otprilike veličine monovolumena, vrlo je udobno – rekao je. Otkrio je kako je na putu prema olupini Titanika zaspao.

– Riječ je o 2,5 sata samo spuštanja, vrlo je tiho, a jedino što vidite kroz prozor je crnina – rekao je. Dodao je kako su došli na 500 metara od Titanika, ali su potom sat i pol vremena samo vozili po dnu oceana kako bi pronašli ostatke broda. Putnici na njegovoj ekspediciji samo su nakratko vidjeli Titanik i odmah su morali izroniti na površinu.

– Dvadeset minuta prije nego što smo morali izroniti, napokon smo vidjeli Titanic i moram reći da je to u našem slučaju bilo sasvim dovoljno za obilazak istaknutih stvari. Pogledali smo sidro, prozorčić, pramac broda i onda smo se morali vratiti gore. To vam pokazuje nepredvidljivost svega toga. Sljedećeg dana poslali su još 5 putnika da ga vide i oni su ga okružili i vidjeli svaki centimetar – ispričao je.

