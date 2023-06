'Ovo daje nadu': Sonar zabilježio zvukove lupanja s lokacije olupine Titanica

U tijeku je velika potraga i spasilačka operacija na Atlantiku nakon što je u nedjelju nestala turistička podmornica s pet osoba koja je zaronila do olupine Titanika. Kontakt je izgubljen 1 sat i 45 minuta nakon njezina zaranjanja, objavila je američka obalna straža. Operacija se vodi iz Bostona. Karte za osmodnevno putovanje koje uključuje vožnju brodom do mjesta potonuća Titanika i zaron podmornice na dubinu od 3800 metara stoje 250.000 dolara. Zaliha kisika mogla bi potrajati najdulje do četvrtka ujutro.

U podmornici su britanski biznismen Hamish Harding, pakistanski biznismen Shahzada Dawood i njegov sin Suleman, Stockton Rush, izvršni direktor OceanGatea te francuski istraživač Paul-Henry Nargeolet.

Tijek događaja:

9:10 – Mike Reiss, jedan od producenata i scenarista popularne animirane serije Simpsoni, zaronio je prošle godine s nestalom podmornicom Titan do olupine Titanika. Prije zarona, potpisao je ugovor u kojem su odmah na prvoj stranici navedena tri načina moguće smrti. O njegovu iskustvu možete pročitati OVDJE.

8:00 – Kapetan američke obalne straže Jamie Frederick rekao je novinarima da su američki i kanadski zrakoplovi pretražili više od 25.900 četvornih kilometara oceana u potrazi za podmornicom. Olupina Titanica nalazi se 1450 km istočno od Cape Coda u Massachusettsu i 644 km južno od St. John'sa u Newfoundlandu.

Kanadski brod Polar Prince vrši pretragu površine s kanadskim izviđačkim zrakoplovom Boeing P-8 Poseidon, javlja Associated Press. Kanadska vojska ispustila je sonarne plutače kako bi osluškivala moguće zvukove s Titana. U okolici Titanica traga i podvodni robot.

06:50 – Američka obalna straža priopćila je rano u srijedu da je kanadski zrakoplov koji je pomagao u operacijama potrage "otkrio podvodnu buku u području potrage", ali su naknadne potrage "dale negativne rezultate".

– Kanadski zrakoplov P-3 otkrio je podvodnu buku u području pretrage. Kao rezultat toga, operacije su premještene ondje da se istraži podrijetlo buke. Te pretrage dale su negativne rezultate, ali se nastavljaju – objavila je Obalna straža. Dodali su kako su podaci iz zrakoplova P-3 podijeljeni sa stručnjacima američke mornarice na daljnju analizu koja će se uzeti u obzir u budućim planovima potrage.

6.30 – Posade koje traže podmornicu Titan koja je nestala u blizini olupine Titanica čule su zvukove lupanja u intervalima od 30 minuta, a lupanje se čulo i četiri sata kasnije nakon što su postavljeni dodatni sonarni uređaji. Lupanje je zabilježio zrakoplov sa sonarom. Rolling Stone, prvi koji je prenio vijest, piše kako je zvuk otkriven sonarima na bovama postavljanima u blizini područja nestanka te da je dodatni sonar također registrirao zvuk četiri sata kasnije. I CNN je prenio informaciju o tom naknadnom zvuku, no nije ga opisao kao lupanje.

Nije poznato kada se točno čulo lupanje u utorak i koliko je dugo trajalo, no prema izvješću koje je upućeno američkim vlastima, čulo se više zvukova koji daju u nadu da će nestali preživjeti, navodi se u izvješću. Kanadski zrakoplov P3 locirao je bijeli pravokutni objekt u vodi, prema tom izvješću, a jedan je brod preusmjeren da pomogne u istraživanju akustične povratne informacije, prema vladinu izvješću.