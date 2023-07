Opet nam stiže kiša: Pljuskovi i grmljavina u cijeloj Hrvatskoj, upaljen narančasti Meteoalarm

Bez kiše i grmljavinskog nevremena nećemo biti ni ovoga vikenda, ako je vjerovati prognozi Državnog hidrometeoroškog zavoda. Prema najavama prognostičara, ove će subote biti promjenjivo i nestabilno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a osobito na Jadranu. Najveća vjerojatno jačeg grmljavinskog nevremena je pak u Dalmaciji, a upaljeni su i žuti i narančasti Meteoalarmi.

Vjetar će na kopnu biti uglavnom slab, a duž obale će puhati umjereno i jako jugo, prolazno i istočnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 22 do 27 °C. Upravo zbog grmljavinskog nevremena i vjetra s udarima do 75 km/h za većinu Hrvatske upaljen je žuti Meteoalarm, dok je za kninsku i splitsku regiju upaljeno narančasto upozorenje, s najavom kako bi mjestimice mogla padati obilna kiša, a vjerojatno grmljavine je iznad 80 posto. ''Izraženi pljuskovi s grmljavinom i obilnom oborinomn, a mjestimice moguća i tuča'', najavili su iz DHMZ-a.

More je nešto toplije nego što li je to bilo sredinom tjedna, nakon što je Hrvatsku zahvatilo prvo nestabilno razdoblje ovoga tjedna. Tako je najniža temperatura mora izmjerena u Opatiji, 22.2 stupnja Celzijusa, a najviša je izmjerena na Mljetu, Malom jezeru - 27.3 stupnja Celzijusa. Na gotovo području cijele Hrvatske dan je započeo uz pretežito oblačno vrijeme, dok je slaba kiša zabilježena u Goricama kod Nove Gradiške, Karlovcu i Delnicama, a pljuskovi s grmljavinom stigli su već u Split na području zračne luke.

Ipak, za sutra se već očekuje poboljšanje. ''Veći dio dana djelomice, ponegdje i pretežno sunčano. Uz više oblaka na istoku i južnom Jadranu mjestimice još malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, a lokalni pljusak poslijepodne je moguć i u gorju te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar na kopnu većinom slab, u Slavoniji do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slab i umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak, u početku mjestimice bura. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 17 i 21, a najviša dnevna većinom od 24 do 29 °C'', najava je DHMZ-a, dok neće biti upaljen nijedan Meteoalarm.

