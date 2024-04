Opet kiša, pa i snijeg: U gorju bi moglo zabijeliti, samo dio Hrvatske bit će pošteđen padalina

Stiže pogoršanje vremena. Još danas djelomice sunčano, a u subotu kiša. "U unutrašnjosti, uglavnom u najzapadnijim krajevima lokalno moguć pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, na sjeveru i umjeren jugozapadni. Na moru bura u slabljenju i okretanju na umjeren sjeverozapadnjak, a krajem dana na sjevernom Jadranu južni vjetar.

Najviša dnevna temperatura zraka između 13 i 18°C, u Dalmaciji gdjegod i malo viša", kaže DHMZ za danas, dok će sutra već biti umjereno do pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu najprije u zapadnim krajevima, a do večeri i na krajnjem jugu.

"Istok zemlje uglavnom suh. Pljuskovi i grmljavina najvjerojatniji su na sjevernom Jadranu, dok će u višem gorju biti susnježice i snijega. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak tijekom prijepodneva u okretanju na umjerenu i jaku buru, prvo na sjeveru, a do kraja dana duž obale. Podno Velebita olujni udari. Najniža temperatura zraka od 1 do 6, na Jadranu između 7 i 11 °C. Najviša dnevna između 10 i 15, u Dalmaciji i do 17 °C", piše DHMZ u vremenskoj prognozi.

