Oluje ne staju: Stiže nam nova ciklona iz Italije, a očekuje se i drastičan pad temperature

Nakon duljeg razdoblja neuobičajeno visokih temperatura za ovo doba godine, dolazak nešto hladnijeg zraka doveo je do nagle i snažne promjene vremena. Kako je pojasnila RTL-ova meteorologinja Ana Bago Tomac, tijekom jutra u Hrvatsku je stigao hladniji i vlažniji zrak koji je naišao na vrlo zagrijanu podlogu.

Takvi nagli prodori hladnog zraka ljeti često uzrokuju snažne grmljavinske oluje, obilne oborine i olujne udare vjetra, a ovoga puta sve se to kretalo od zapada prema istoku kroz cijelu zemlju. No, kako je dodala, vremenske neprilike još nisu završile.

„Jedna fronta nas je već prošla, ali nova ciklona formira se na sjeveru Italije i ponovno nas tijekom noći očekuju slične nestabilnosti. Istra i Kvarner bit će među najpogođenijima, a oluje će zahvatiti i zapadnu Hrvatsku tijekom noći i jutarnjih sati, a zatim će se kroz dan premještati prema istoku, postupno slabeći. Dobra vijest je da nakon toga slijedi stabilizacija vremena“, rekla je Bago Tomac.

Foto: DHMZ

Naime, sutra se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme uz povremena sunčana razdoblja, no bit će nestabilno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Mjestimična kiša i lokalno obilniji pljuskovi s grmljavinom mogu se pojaviti, a ponegdje su mogući i izraženiji grmljavinski pljuskovi. Puhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, koji će tijekom nestabilnosti povremeno biti jak. Na Jadranu će umjereno do jako jugo i jugozapadnjak postupno okretati na sjeverozapadni vjetar, a navečer će se na sjevernom dijelu Jadrana očekivati i bura. Najniža temperatura kretat će se između 16 i 19 °C, dok će se na Jadranu zadržavati između 20 i 24 °C. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom od 21 do 25 °C, a uz obalu i na otocima od 25 do 30 °C. Osim toga, prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda najavljuju se i niže temperature za ostatak tjedna.

Foto: DHMZ