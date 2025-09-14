Nevrijeme prijeti cijeloj Hrvatskoj: Evo gdje se očekuju najjače oluje

DHMZ je za nedjelju izdao meteoalarme zbog potencijalno opasnog grmljavinskog nevremena koje će pogoditi cijelu Hrvatsku. Prema najnovijim prognozama, očekuje se promjenjivo i nestabilno vrijeme, s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U istočnoj Hrvatskoj sunčanih razdoblja bit će malo. Već prijepodne očekuje se jače naoblačenje, a od sredine dana moguće su kiša i pljuskovi s grmljavinom. Umjeren jugozapadni vjetar okrenut će na sjeverni, prolazno s jakim udarima. Jutarnja temperatura oko 16 °C, dok će danju biti od 22 do 25 °C.

Prema prognozi HRT-a, u središnjoj Hrvatskoj prevladavat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom i grmljavinom. Poslijepodne se očekuje prestanak padalina i djelomično razvedravanje. Umjeren jugozapadni vjetar sredinom dana naglo će okrenuti na sjeverni s jakim udarima. Temperature zraka kretat će se od 17 do 22 °C.

Foto: DHMZ

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj već ujutro mogući su lokalno obilni pljuskovi s grmljavinom, a vjetar će biti umjeren do jak jugozapadni. Poslijepodne slijedi smirivanje i razvedravanje, uz okretanje vjetra na sjeverozapadni, dok će navečer podno Velebita puhati bura. Jutarnja temperatura u gorju oko 14 °C, dok će danju biti od 18 do 23 °C. U Dalmaciji promjenjivo oblačno, a od sredine dana lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, koji prema jugu mogu i izostati. Slabo do umjereno jugo okrenut će na umjeren do jak jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature oko 21 °C na obali i 16 °C u unutrašnjosti, a danju od 24 do 27 °C.

Na jugu Hrvatske očekuje se promjenjiva naoblaka, uz najmanju vjerojatnost pljuskova. Puhat će umjereno jugo i južni vjetar, pa će more biti malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura od 17 do 22 °C, dok će najviša dnevna biti oko 27 °C.

Početkom novog tjedna na kopnu se očekuje pretežno sunčano vrijeme s jutarnjom svježinom i lokalnom maglom, dok će danju biti ugodno toplo. U drugom dijelu utorka zapuhat će sjeveroistočni vjetar i uz naoblačenje stići kiša. U srijedu će u oblačnijim i svježijim uvjetima lokalno padati kiša još kroz jutro. Na Jadranu većinom sunčano, osobito u Dalmaciji. Na sjeveru moguća jutarnja magla, a potkraj utorka očekuje se naoblačenje i pljuskovi, ponegdje s grmljavinom. Umjerena bura i sjeverozapadni vjetar puhati će u ponedjeljak u Dalmaciji, a u srijedu duž cijele obale, kada će se i temperatura malo sniziti.