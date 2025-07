Veliki grmljavinski oblak krenuo je prema istoku Hrvatske: Objavljena nova upozorenja

Državni hidrometeorološki zavod izdao je ozbiljna vremenska upozorenja za veći dio zemlje. Na istok Hrvatske nadvila se snažna grmljavinska oluja, a Slavonija je trenutačno pod najvišim stupnjem pripravnosti – crvenim meteoalarmom. Točno u podne, stanovnici pet slavonskih županija primili su upozorenje putem Sustava za rano upozorenje i upravljanje krizama (SRUUK). Građani Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije obaviješteni su o nadolazećem grmljavinskom nevremenu koje bi moglo biti praćeno olujnim i orkanskim udarima vjetra. Upozorenje vrijedi u razdoblju od 12:00 do 16:00 sati, kažu iz DHMZ-a.

"Mjestimice izraženiji pljuskovi s grmljavinom, prolazno uz olujan, na udare moguće i orkanski vjetar, većinom NW. Najjači udari vjetra > 120 km/h; Vjerojatnost grmljavine > 75 %. PODUZMITE MJERE samozaštite i djelujte prema savjetima nadležnih tijela. Rasprostranjene i izražene oluje vjerojatne su, pri čemu postoji opasnost za život od munja, tuče, bujičnih poplava i olujnog vjetra. Treba očekivati prekide u prometu te prekide u opskrbi energijom. Također je moguć značajniji prekid uobičajenih ruta prometovanja. Izbjegavajte putovanja koja nisu od iznimne važnosti", javili su iz DHMZ-a.

U većini ostalih regija, osim na krajnjem sjeveru, proglašeno je narančasto upozorenje zbog mogućnosti jakog nevremena. Očekuje se i nagli pad temperature – u nekim dijelovima zemlje živa u termometru mogla bi pasti i za više od deset stupnjeva u odnosu na jučerašnji dan. Najniža temperatura zraka uglavnom će sezati od 16 do 19°C, na Jadranu od 20 do 24°C. Najviša temperatura zraka doseći će od 21 do 26°C, na Jadranu od 25 do 30°C.