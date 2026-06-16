Oldtimeri, Gulašijada i Veliki koncerti obilježili Dubravafest

Posebno zanimanje posjetitelja izazvala je tradicionalna Gulašijada na kojoj su svoje kulinarsko umijeće odmjerile brojne ekipe. U kotlićima se tijekom prijepodneva kuhao gulaš prema tajnim receptima natjecatelja, a za posjetitelje je pripremljeno gotovo tisuću porcija ovog omiljenog jela. O najboljima je odlučivao stručni žiri sastavljen od profesionalnih kuhara.

Tijekom vikenda održan je i susret odltimera. Na izložbenom prostoru mogla su se razgledati brojna pažljivo očuvana i restaurirana vozila koja su privlačila poglede ljubitelja automobilizma svih generacija. Vlasnici starodobnih automobila i motocikala rado su podijelili priče o svojim limenim ljubimcima i godinama uloženima u njihovu obnovu. Dodatno zanimanje izazvala je tombola čija je glavna nagrada bila uređena Opel Corsa A iz 1989. godine.

Glazbeni dio programa privukao je velik broj posjetitelja tijekom sva tri dana manifestacije. Festival je otvorio Lexington Band koji je publiku rasplesao hitovima poput „Potraži me“, „Dobro da nije veće zlo“ i „Donesi“, dok je grupa ET atmosferu dodatno podigla izvedbama pjesama „Tek je 12 sati“, „Da ti nisam bila dovoljna“ i „Ne traži ljubav“, a kako je bilo na ovogodišnjem Dubravafestu pogledajte u galeriji.