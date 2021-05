Okrivljeni za palež vikendice bivšeg glavnog državog odvjetnika pronađen mrtav

Milan Bulat (55), jedan od okrivljenih za palež vikendice bivšeg glavnog državnog odvjetnika Radovana Ortynskog, pronađen je mrtav u šumi kod Našica u srijedu ujutro. Policija je dojavu o beživotnom tijelu dobila oko 7.45 sati, potvrdili su u PU osječko-baranjskoj.

Kako se neslužbeno doznaje, riječ je o samoubojstvu.

Na Županijskom sudu u Osijeku u tijeku je suđenje šestorki za zločinačko udruženje i podmetanje požara u vikendici Ortynskog na Braču u travnju 2017. Uz Milana Bulata, na optuženičkoj su klupi Dragan Baković zvani Bambur, Jasmina Huzanić, Mario Tolić, Zdenko Ivanković i Robert Flačer, u jednome postupku, dok je postupak protiv suoptuženog im Ive Jerića izdvojen.

Po optužnici, Baković je povezao Bulata i Huzanić te još najmanje jednu osobu kako bi zapalili vikendicu Radovana i Radmile Ortynski. Bulatov je zadatak bio, tereti se, politi kuću benzinom i izazvati požar, dok je Jasmina Huzanić stigla s njim na Brač kako bi se on, nakon odrađenog “posla”, lakše udaljio s otoka. Tolić je, stava je optužba, trebao o svemu informirati Bakovića, koji se u to doba nalazio u Tomislavgradu “kako bi prikrio svoju povezanost”. Jasmina Huzanić i Milan Bulat stigli su, po optužnici, 1. travnja oko 21 sat do vikendice i provalili. Uslijedilo je polijevanje benzinom i paljenje, no pri tome je došlo do eksplozije pa je Bulat teško opečen. Hitno je, stoga, trebalo organizirati njegovu evakuaciju, liječenje i skrivanje. U cijelu su priču stoga, tvrdi optužba, uvedeni Robert Flačer i Zdenko Ivanković, kao i Ivo Jerić. Oni su pomogli, smatra USKOK, u Bulatovu evakuiranju, kao i u financiranju skrivanja i liječenja u BiH te Njemačkoj.

Uhićeni su u svibnju 2018.. Postupak protiv Bulata sada će biti obustavljen.