Ograničenje cijena Vlada neće preispitivati prije nego što proradi Registar stanovništva

Trgovinski sporazumom između Europske unije i država Mercosura do daljnjega ostaje na čekanju. Zbog pritisaka europskih poljoprivrednika koji smatraju da on donosi uvoz jeftinije, ali i nekvalitetnije hrane, proizvedene po znatno nižim standardima nego što je to propisano u EU, zastupnici Europarlamenta većinski su odlučili da se o njemu najprije očituje Sud EU. Istodobno, na domaćem terenu u vezi s hranom i cijenama u fokusu su ponešto drukčije teme. Iz Hrvatske udruge poslodavaca prošli su tjedan ponovili apel za ukidanje Vladina administrativnog ograničenja cijena za 100 pretežito prehrambenih osnovnih proizvoda, ali na to je iz nadležnog ministarstva promptno stigla i – odbijenica.