Poslušaj
ANALIZA JADRANKE DOZAN

Ograničenje cijena Vlada neće preispitivati prije nego što proradi Registar stanovništva

Autor
Jadranka Dozan
23.01.2026.
u 14:00

HUP: Svjetske cijene hrane padaju, razumno je ukinuti plafoniranje

Trgovinski sporazumom između Europske unije i država Mercosura do daljnjega ostaje na čekanju. Zbog pritisaka europskih poljoprivrednika koji smatraju da on donosi uvoz jeftinije, ali i nekvalitetnije hrane, proizvedene po znatno nižim standardima nego što je to propisano u EU, zastupnici Europarlamenta većinski su odlučili da se o njemu najprije očituje Sud EU. Istodobno, na domaćem terenu u vezi s hranom i cijenama u fokusu su ponešto drukčije teme. Iz Hrvatske udruge poslodavaca prošli su tjedan ponovili apel za ukidanje Vladina administrativnog ograničenja cijena za 100 pretežito prehrambenih osnovnih proizvoda, ali na to je iz nadležnog ministarstva promptno stigla i – odbijenica.

Ključne riječi
registar stanovništva ograničenje trgovinski sporazum cijene

