OPERATIVNA AKCIJA NUBES

U akciji policije razbijena mreža dječje pornografije: Osumnjičeno 13 osoba, čak 6 njih već ranije prijavljivano

Gabrijela Čuljak Jurić
23.01.2026.
u 14:42

Sada su na temelju prikupljenih informacija identificirali 13 osoba osumnjičenih za počinjenje 34 kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju

Služba kibernetičke sigurnosti kriminalističke policije provela je operativnu akciju NUBES, usmjerenu na otkrivanje kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju na internetu. Akcija je obuhvatila područje deset policijskih uprava, a provodi se od listopada 2025. godine. 

Sada su na temelju prikupljenih informacija identificirali 13 osoba osumnjičenih za počinjenje 34 kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju, koja su počinjena pribavljanjem, pristupanjem, dijeljenjem i proizvodnjom materijala seksualnog zlostavljanja djece putem interneta,javljaju iz policije. 

Za navedena kaznena djela propisana je kazna zatvora od jedne do deset godina. Posebno brine podatak da je šest počinitelja ponovno počinilo istovrsna kaznena djela na štetu djece, što znači da su već ranije bili prijavljivani  za počinjenje kaznenih djela spolnog zlostavljanja djece. Jedan od njih već se nalazio u istražnom zatvoru zbog ranije počinjenih kaznenih djela, kažu iz policije. 

U ovom slučaju su, osim javno dostupnih komunikacijskih platformi, koristili aplikacije koje se služe end-to-end enkripcijom. Konkretno, u takvim aplikacijama, prijavljeni su počinitelji bili članovi više grupa u kojima su korisnici iz različitih zemalja učitavali i razmjenjivali materijale seksualnog zlostavljanja djece.

Podsjećamo, u akciji NUBES, hrvatska policija je uspješno surađivala s Europolom, drugim državama i pružateljima internetskih usluga. 'Trenutno nema pokazatelja koji bi upućivali na međusobnu povezanost hrvatskih osumnjičenika, no konačni zaključci bit će poznati po dovršetku kriminalističkih istraživanja', javljaju iz policije.

Podsjećaju javnost na važnost prijavljivanja svih oblika nasilja nad djecom. To možete učiniti u najbližoj policijskoj postaji ili putem aplikacije Red button. Osim toga, skrenuli su pozornost i na Europolovu platformu Help4U, koja je dostupna i na hrvatskom jeziku, a namijenjena je pružanju podrške djeci i mladima izloženima online rizicima,  kao i odraslima koji sumnjaju na zlostavljanje ili žele potražiti savjet stručnjaka.

 
 
spolno zlostavljanje djece kazneno djelo NUBES kriminalistička istraga akcija policije dječja pornografija

