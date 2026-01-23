Naši Portali
NESREĆE U SLAVONSKOM BRODU

FOTO Auto odletio na krov, deseci zbog leda završili na hitnoj

Foto: PlusPortal
VL
Autor
Vecernji.hr
23.01.2026.
u 13:51

Grad Slavonski Brod moli građane, a posebno starije sugrađane, da ne izlaze iz svojih domova, osim u slučaju prijeke potrebe, kako bi se smanjio rizik od padova i ozljeda, upozorili su iz Grada

U Osijeku je jutros led pravio probleme, hitni prijam zabilježio je veći priljev pacijenata, a led je stvarao probleme i u Slavonskom Brodu. Ljudi su padali i lomili se. "Bilo je 26 ozlijeđenih zbog padova koji su se javili na hitni prijam. Od toga je četvero zadržano na bolničkom liječenju radi operativnog liječenja prijeloma. Neki su samo natučeni, a neki su slomili ručni zglob, pa su otišli kući. Pacijenti su razne životne dobi. S obzirom na to da se i dalje najavljuje kiša koja će se u dodiru s tlom lediti, preporuka je da se ne izlazi van bez prijeke potrebe, posebno se to odnosi na ljude starije dobi. Prevencija je najbitnija", rekao je dr. Boris Hrečkovski, zamjenik ravnatelja Opće bolnice Dr. Josip Benčević u Slavonskom Brodu, pišu 24sata.

Nešto poslije 7 sati kod groblja u Trnjanima u Slavonskom Brodu auto se prevrnuo na krov, piše PlusPortal. Nema informacija je li netko teže ozlijeđen. Vozači dojavljuju o ozbiljnoj i opasnoj poledici na brodsko-posavskim cestama pa je oprez i dalje potreban. Iz Grada Slavonskog Broda građanima su uputili sljedeće upozorenje: "Zbog poledice prouzročene ledenom kišom tijekom noći i jutra na cestama i pješačkim stazama, Grad Slavonski Brod moli građane, a posebno starije sugrađane, da ne izlaze iz svojih domova osim u slučaju prijeke potrebe, kako bi se smanjio rizik od padova i ozljeda. TD Komunalac d. o. o. provodi posipavanje soli, no trenutačno su, zbog opsega posla i sigurnosnih prioriteta, u fokusu javne ustanove poput škola, vrtića, zdravstvenih i drugih institucija. Ovim putem molimo domare javnih ustanova da, u skladu sa svojim obvezama, dodatno posipaju solju površine oko objekata. Gradske prometnice su pod stalnim nadzorom i održavanjem. Grad Slavonski Brod zahvaljuje svim građanima na razumijevanju i odgovornom ponašanju u ovim zimskim uvjetima."

Slavonski Brod ledena kiša led

RA
RafaelZDS
14:30 23.01.2026.

Opet Tomašević i Možemo nisu očistili ceste u Slavonskom Brodu kao i u Osijeku. Zahtjevamo ostavku!

PU
puran
14:18 23.01.2026.

Da su vozaći vozili primjerenom brzinom, nebi bili na krovu

