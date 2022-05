Odvjetnica koja je dobila spor protiv RH: 'Oni koji su odgovorni za smrt Madine i dalje su na funkcijama'

Regresija ljudskih prava. To je, nažalost, ono što se diljem svijeta događa zadnjih godina, a ta činjenica još je poraznija jer živimo u 21. stoljeću i tehnološki vrlo naprednom dobu. To bi trebalo značiti da su ratovi, glad, siromaštvo, onemogućen pristup zdravstvenoj skrbi, nepoštivanje prava žena da same izaberu kako će raspolagati vlastitim tijelom, nepoštivanja prava svih onih koji misle ili izgledaju drugačije, progoni po spolnoj, rodnoj, etničkoj, vjerskoj pripadnosti... trebali biti ostavljeni daleko u povijesti ljudskog roda. No realnost je surova, a prava za koja smo mislili da su davno izborena sve su više ugrožena. Tko ne vjeruje, neka baci pogled na SAD gdje postoji realna opasnost da tamošnji Vrhovni sud donese odluku o zabrani pobačaja i tako poništi zakon koji je na snazi gotovo 50 godina.