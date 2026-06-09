Odjeknula eksplozija u blizini Moskve: Raznesen automobil, nagađa se da bi žrtva mogao biti ruski general

U blizini Moskve u utorak je došlo do eksplozije automobila u kojoj je poginuo vozač. Prema informacijama ukrajinskih izvora i objavama na društvenim mrežama, eksplozija se dogodila u vojnom okrugu u blizini glavnog grada Rusije. Snimke koje kruže Telegram kanalima pokazuju oštećeni automobil i dim na mjestu događaja. Iako ruske vlasti zasad nisu službeno potvrdile detalje, ukrajinski mediji i vojni analitičari navode da je meta napada mogao biti visokorangirani ruski general. Točan identitet žrtve još nije potvrđen. Ovaj incident dogodio se u vrijeme pojačanih ukrajinskih napada dronovima i diverzija duboko unutar ruskog teritorija, uključujući Moskvu i okolicu. Posljednjih mjeseci zabilježen je porast sličnih incidenata usmjerenih na ruske vojne objekte, časnike i logističku infrastrukturu.

🇺🇦⚔️🇷🇺 - A man was killed by a car bomb early Tuesday, June 9, in Balashikha, east of Moscow.



Russia's Investigative Committee says an explosive device detonated in a BMW X3 around 5:30 a.m. on Koldunova Street, in the Aviatorov microdistrict, shortly after the car began… pic.twitter.com/wPjn8uU0vU — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) June 9, 2026a

Vlasti nisu otkrile identitet muškarca koji se nalazio u BMW-u X3 u trenutku eksplozije u Moskovskoj oblasti. Ruski Telegram kanal Shot izvijestio je da je žrtva imala 62 godine. Eksplozija se dogodila oko 5:30 sati ujutro po lokalnom vremenu dok se vozilo kretalo u blizini stambene zgrade u ulici Koldunova u okrugu Aviatorov u Balašihi, prema podacima ruskog Istražnog odbora. Naprava ispod vozačeva sjedala imala je procijenjenu snagu od 300 do 400 grama ekvivalenta TNT-u, prema ruskom Telegram kanalu 112 .

Muškarac je preminuo od višestrukih ozljeda zadobivenih u eksploziji. Ruski Istražni odbor najavio je pokretanje kaznenog postupka, ali nije precizirao pod kojom optužbom.

Kvart Aviatorov je stambeno područje izvorno izgrađeno za rusko vojno osoblje i njihove obitelji. Izgrađen na mjestu bivše vojne baze, stanovi su dodijeljeni putem ruskog Ministarstva obrane vojnim umirovljenicima, ratnim veteranima i obiteljima pripadnika vojske, prema Astr. Eksplozija se dogodila manje od kilometra od mjesta gdje je general-pukovnik Jaroslav Moskalik, zamjenik načelnika Glavne operativne uprave ruskog Glavnog stožera poginuo u eksploziji automobila bombe u travnju 2025., izvijestila je Astra. Uzrok eksplozije ostaje nejasan. Kijev nije komentirao incident u Moskovskoj oblasti u vrijeme objave, piše Kyiv Independent.