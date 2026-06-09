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ZAVJET ŠUTNJE

Odjeknula eksplozija u blizini Moskve: Raznesen automobil, nagađa se da bi žrtva mogao biti ruski general

Moskva
Reuters/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
09.06.2026.
u 14:56

Ruske vlasti dosad nisu dale službenu izjavu o mogućim žrtvama niti o uzroku eksplozije

U blizini Moskve u utorak je došlo do eksplozije automobila u kojoj je poginuo vozač. Prema informacijama ukrajinskih izvora i objavama na društvenim mrežama, eksplozija se dogodila u vojnom okrugu u blizini glavnog grada Rusije. Snimke koje kruže Telegram kanalima pokazuju oštećeni automobil i dim na mjestu događaja. Iako ruske vlasti zasad nisu službeno potvrdile detalje, ukrajinski mediji i vojni analitičari navode da je meta napada mogao biti visokorangirani ruski general. Točan identitet žrtve još nije potvrđen. Ovaj incident dogodio se u vrijeme pojačanih ukrajinskih napada dronovima i diverzija duboko unutar ruskog teritorija, uključujući Moskvu i okolicu. Posljednjih mjeseci zabilježen je porast sličnih incidenata usmjerenih na ruske vojne objekte, časnike i logističku infrastrukturu.

Vlasti nisu otkrile identitet muškarca koji se nalazio u BMW-u X3 u trenutku eksplozije u Moskovskoj oblasti. Ruski Telegram kanal Shot izvijestio je da je žrtva imala 62 godine. Eksplozija se dogodila oko 5:30 sati ujutro po lokalnom vremenu dok se vozilo kretalo u blizini stambene zgrade u ulici Koldunova u okrugu Aviatorov u Balašihi, prema podacima ruskog Istražnog odbora. Naprava ispod vozačeva sjedala imala je procijenjenu snagu od 300 do 400 grama ekvivalenta TNT-u, prema ruskom Telegram kanalu 112 .

Muškarac je preminuo od višestrukih ozljeda zadobivenih u eksploziji. Ruski Istražni odbor najavio je pokretanje kaznenog postupka, ali nije precizirao pod kojom optužbom.

Kvart Aviatorov je stambeno područje izvorno izgrađeno za rusko vojno osoblje i njihove obitelji. Izgrađen na mjestu bivše vojne baze, stanovi su dodijeljeni putem ruskog Ministarstva obrane vojnim umirovljenicima, ratnim veteranima i obiteljima pripadnika vojske, prema Astr. Eksplozija se dogodila manje od kilometra od mjesta gdje je general-pukovnik Jaroslav Moskalik, zamjenik načelnika Glavne operativne uprave ruskog Glavnog stožera poginuo u eksploziji automobila bombe u travnju 2025., izvijestila je Astra. Uzrok eksplozije ostaje nejasan. Kijev nije komentirao incident u Moskovskoj oblasti u vrijeme objave, piše Kyiv Independent.

GIF Iran
Ključne riječi
eksplozija Moskva

Komentara 4

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ST
StožerniGeneral50
16:28 09.06.2026.

Lijepe vijesti duboko iz rusije.

Avatar Dragovoljac
Dragovoljac
15:49 09.06.2026.

terorizam nikada nije donio pobjedu. Palestinci bi davno imali drzavu da je tako. Heknes nekakva generala daleko od bojisnice, koji nikako ne utjece na tijek rata je vise znak ocaja nego nege suvisle strategije.

Avatar Sidewinder
Sidewinder
15:09 09.06.2026.

Rusi više ne odlučuju o tijeku rata, rusi su postali taoci situacije u koju su se sami doveli vjerovajući otrovnom patuljku. Sramota i poraz koji upravo doživljavaju i čiji vrhunac će tek nastati, obilježiti će buduće generacije rusa, koje će živjeti u sramu, rasulu i siromaštvu jer ratna šteta Ukrajini biti će ogromna i otplaćivati će se generacijama.

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