Tučnjava u trgovini: Kupci odbili nositi maske, policajci teško ozlijeđeni

Obvezno nošenje zaštitnih maski eskaliralo je sukobom između dvojice muškarca i policije u trgovini u Njemačkom gradu Troisdorfu.

Osoblje trgovine upozorilo je u subotu dvojicu muškaraca da stave maske na lice što su oni odbili pa je morala intervenirati policija. Nakon dolaska dva policijska službenika, 35-godišnjak se ipak odlučio poslušati mjeru te staviti masku, no drugi muškarac, 38-godišnjak, to je i dalje odbijao. Uz to je vrijeđao policijske službenike i odbijao napustiti trgovinu.

Policija je odlučila uzeti njegove osobne podatke, a on je na to vrlo burno reagirao.

"Ja sam suvereno ljudsko biće, ne trebam nikakvu osobnu iskaznicu", rekao je.

Muškarac i jedan policijski službenik su se krenuli naguravati što je potom eskalirali u ozbiljnu tučnjavu. Oba su policajca u tučnjavi teško ozlijeđena i trenutno nisu u mogućnosti biti na dužnosti. Jednom je policijskom službeniku potrebna operacija zbog napuklih kostiju u licu, piše WDR.

Cijelu je situaciju, uključujući i brutalnu tučnjavu, snimao jedan od muškaraca koji je oko tijela nosio kameru te je snimku objavio na internetu.

Policijska je istraga u tijeku zbog mogućeg političkog aspekta napada na policijske službenike.

"Ne možemo isključiti da akcija ima političku pozadinu", rekao je glasnogovornik policije Frank Piontek.