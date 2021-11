SVOTA VEĆA ZA 160 MILIJUNA EURA

Odakle razlika u cijeni za Rafale? Na avione se ne plaća PDV jer su rabljeni, ali na naoružanje i obuku se plaća

Naime, Francuzima odlazi točno ugovorena svota, no na dio tog ugovora u Hrvatskoj će se ipak morati platiti PDV. On se ne plaća na same avione s obzirom na to da je riječ o rabljenim avionima, ali se plaća na sve što je nova roba ili usluga.