Odabrani proizvod godine Q Max – gorivo koje štedi novac i produžuje vijek motora

Vozači diljem Hrvatske koji traže najbolju kombinaciju performansi, pouzdanosti i isplativosti sve češće biraju Q Max gorivo. Potvrdu njegovoj kvaliteti dali su upravo potrošači – Q Max je nedavno proglašen Odabranim proizvodom godine. Ovu prestižnu titulu dodjeljuju sami kupci, čime se dodatno potvrđuje da Q Max nudi ono što vozači zaista traže: vrhunsku kvalitetu i vrijednost koja opravdava cijenu.

Vrhunska tehnologija za bolje performanse

Q Max gorivo razvijeno je s ciljem da optimizira rad motora, smanji potrošnju i produži vijek trajanja. U praksi to znači da vozači dobivaju maksimalnu iskoristivost goriva i pouzdan učinak svog vozila, dok istovremeno dobivaju jasnu vrijednost u odnosu na cijenu. Kombinacija vrhunske tehnologije i pristupačne cijene čini Q Max gorivo pametnim izborom za sve koji žele kvalitetu bez kompromisa.

Nova generacija motora traži novu generaciju goriva

Motori u suvremenim vozilima sve su sofisticiraniji i zahtijevaju goriva koja mogu pratiti njihov razvoj. Upravo zato je Petrol proširio svoju obitelj visokokvalitetnih goriva Q Max, uvodeći novu generaciju goriva s inteligentnim djelovanjem – Dual Action Technology. Ova napredna tehnologija osigurava bolju zaštitu motora, smanjuje gubitak snage i poboljšava odzivnost. Redovitom upotrebom Q Max goriva, vozači mogu prijeći do 50 kilometara više samo jednim punjenjem spremnika, što dodatno potvrđuje njegovu učinkovitost i vrijednost.

Foto: Petrol

Dokazana kvaliteta i kontrola

Sva su goriva Q Max na putu prema krajnjem kupcu također podvrgnuta kompleksnom sustavu kontrole kvalitete. To uključuje kontrolne točke na svim ključnim mjestima dostavnog lanca, a nadzire ga osposobljena i visokokompetentna ekipa stručnjaka u našem naftnom laboratoriju. Njegov rad nadzire nacionalno akreditacijsko tijelo, čime je zajamčena vjerodostojnost rezultata ispitivanja. Naš sustav nadzora kvalitete uključuje također kontrole akreditiranih neovisnih vanjskih institucija, međunarodno priznatih kontrolnih kuća i akreditiranih vanjskih laboratorija.

Toči Q Max, uštedi Max!

Kako bi dodatno nagradio vjernost svojih kupaca i olakšao iskustvo korištenja Q Max goriva, Petrol je pokrenuo posebnu promotivnu akciju namijenjenu članovima Petrol kluba. Akcija omogućuje članovima da iskoriste Zlatne bodove i ostvare popuste pri svakoj kupnji Q Max goriva.

Foto: Petrol

Članovi Petrol kluba Zlatne bodove prikupljaju jednostavno – za svaki potrošeni euro dobiva se jedan bod, uz obavezno skeniranje Petrol klub kartice pri kupnji. Prikupljene bodove moguće je zamijeniti za popust na gorivo, a visina popusta ovisi o vrsti goriva i broju korištenih bodova:

Q Max Eurosuper 95 i Eurodizel AD – 1 Zlatni bod = 0,01 € popusta po litri

Q Max Eurosuper 100 i Q Max Eurodizel – 1 Zlatni bod = 0,03 € popusta po litri

Promocija traje do 31. prosinca 2025. godine ili do opoziva i vrijedi za sve vrste Q Max goriva. Popusti se mogu ostvariti isključivo uz članstvo u Petrol klubu i korištenje prikupljenih Zlatnih bodova.

Foto: Petrol

Potvrda kvalitete od samih potrošača

Titula Odabranog proizvoda godine dodijeljena Q Maxu od strane potrošača dodatno ističe njegovu relevantnost i kvalitetu. Ovo priznanje nije samo simbol statusa, već i potvrda da Q Max gorivo donosi stvarnu vrijednost onima koji ga koriste.