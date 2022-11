Od prosinca u Njemačkoj brojne promjene: Od pomoći za plin do petardi, tetovaža...

Godina 2022. bliži se kraju, a prosinac donosi pojedine novosti u Njemačkoj - od pomoći za plin do ukidanja zabrane petardi i posjeta studiju za tetoviranje.

Pomoć za korisnike centralnog grijanja i plina

Bundestag je odlučio da će troškove plina i daljinskog grijanja jednom u prosincu 2022. snositi država. Jednokratna isplata u startu rasterećuje sve koji imaju direktan ugovor s energetskom tvrtkom. Možete "spremiti“ svoju uplatu za prosinac 2022. Samim time, trebali bi se rasteretiti i svi stanari kojima su najmodavci zaslužni za ugovore. Stanari će tada dobiti kredit s računom za režije za prosinac 2022. koji dolazi sljedeće godine, navodi Fenix magazin.

Nacionalni dan upozorenja

Nacionalni dan upozorenja u Njemačkoj je 8. prosinca i tada, u 11 sati, svi bi građani trebali dobiti poruku na svoje mobitele. Riječ je o testiranju sustava upozorenja Cell Broadcast, namijenjenom upozoravanju i boljoj zaštiti u slučaju katastrofe.

Umirovljenicima 300 eura

Njemačkim umirovljenicima u prosincu će biti isplaćena paušalna tarifa za energiju. Dobit će 300 eura s kojima će se ublažiti visoke cijene energije. Preduvjet za energetski paušal je pravo na starosnu mirovinu, mirovinu smanjene sposobnosti zarađivanja, mirovinu za siročad ili udovce iz zakonskog mirovinskog osiguranja, koje mora postojati od 1. prosinca 2022. godine. Pravo na isplatu mirovine prema Zakonu o državnim službenicima ili Zakonu o vojnim mirovinama također predstavlja pravo na 300 eura.

Loše vrijeme

Razdoblje lošeg vremena počinje 1. prosinca i traje do 31. ožujka te će se tada isplaćivati sezonske naknade za skraćeno radno vrijeme. "Sezonski bonus" dostupan je zaposlenicima u tvrtkama koje se bave izgradnjom sportskih terena, uređenjem okoliša i vrta te obrtom za skele i krovove. Sezonsku naknadu za skraćeno radno vrijeme isplaćuje država ako postoji sezonski gubitak posla ili sezonski nedostatak posla. Svi zaposlenici s barem jednim djetetom mogu računati na 67 posto izgubljene neto plaće. Svi ostali i dalje sa 60 posto.

Slanje paketa

Deutsche Post ističe kako se svi paketi moraju poslati do četiri dana prije Badnjaka kako bi stigli prije blagdana. Ovo se odnosi na sve pošiljke unutar Njemačke. Rok za pisma dva dana je dulji. Božićne čestitke koja nisu poslane do 22. prosinca možda neće stići na vrijeme.

Rok za investitore

Svi investitori trebaju zabilježiti 15. prosinca 2022. jer rok za podnošenje zahtjeva za potvrde o gubitku tada istječe. To je potrebno za nadoknadu ostvarenih gubitaka na jednom računu vrijednosnih papira s dobiti s drugih računa vrijednosnih papira. Na taj način može se povratiti konačni porez po odbitku za poreznu prijavu koji je više plaćen.

Porez

Poreze u Njemačkoj možete uštedjeti na drugačiji način do 31. prosinca. To je moguće, primjerice, kroz rashode koji će tek biti ostvareni u 2022. godini. Odabir poreznog razreda također može biti odlučujući. Posebne raskide treba provjeriti do 31. prosinca. Pozadina je da će se od 2023. više svote plaćati ako su stanovi i kuće osigurani ili će biti osigurani na “kliznu novu vrijednost”. Ako se iznos poveća za više od 14,7 posto, imate posebno pravo na raskid.

Novi raspored vožnje DB-a

Od 11. prosinca 2022. godine na snagu stupa zimski red vožnje Deutsche Bahna (DB). Međutim, karte se mogu kupiti unaprijed. Novi vozni red sa sobom donosi i neke novine poput otvaranja brze rute Wendlingen am Neckar – Ulm.

Prestanak zabrane petardi

U prosincu 2022. više neće biti zabrane petardi i okupljanja u cijeloj Njemačkoj. Umjesto toga, gradovi mogu sami odlučiti kako žele dočekati Nove godine. Neke su regije već naznačile da se takve zabrane više ne planiraju.

Novi nogometni svjetski prvak

Prvi put, nogometni svjetski prvak bit će okrunjen u prosincu i to 18. prosinca 2022. Finale Svjetskog nogometnog prvenstva održat će se u nedjelju u Kataru.

Tetovaže

Od 31. prosinca 2022., svatko tko želi ukloniti tetovaže smije to učiniti samo kod kozmetičara ili liječnika koji je za to stvarno školovan i ima odgovarajući certifikat. Isto vrijedi i za lasersko uklanjanje dlačica na intimnom području. Ova uredba proizlazi iz novog zakona, koji je sadržan u Pravilniku o zaštiti od neionizirajućeg zračenja u liječenju ljudi (NiSV).

