Od gripe u ovoj sezoni umrlo 105 ljudi, više nego ikad

U aktualnoj epidemiji gripe u Hrvatskoj prijavljeno je 60 tisuća oboljelih te je od ove bolesti preminulo 105 ljudi, što je rekordan broj umrlih od gripe u nas u jednoj sezoni. Ovi podaci, koji su potvrđeni u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, službene su prijave, kako oboljelih tako i umrlih od gripe, što znači da je realan broj sigurno bitno veći. No, podaci svejedno kažu da u jednoj sezoni gripe u Hrvatskoj nikad nije bilo više umrlih, a kako objašnjava dr. Vladimir Draženović, voditelj Nacionalnog referentnog centra za gripu, oko 30 posto umrlih ljudi su mlađe životne dobi. Nadalje ističe da je dominantan virus gripe ove sezone H1N1, karakteristika kojega je da manje obolijevaju osobe starije životne dobi jer je sličan virus cirkulirao 50-ih godina tako da ljudi tih generacija imaju titar protutijela tog virusa te su otporniji. Jednako tako, stariji ljudi većinom se uredno i cijepe protiv gripe.

– Kada bismo gledali samo incidenciju, odnosno broj oboljelih na sto tisuća stanovnika, onda je najviše oboljelih kod male djece do šest godina, a najmanje kod starijih od 65 godina. Kod starijih ljudi ima više smrtnih ishoda jer se kod njih bolest češće komplicira – objasnio je dr. Draženović napominjući kako broj oboljelih trenutačno opada, ali da to ne znači kako je epidemija gripe gotova. Od nove godine, naime, svaki tjedan u prosjeku je bilo prijavljeno dvije tisuće novooboljelih i takav tempo traje već tri mjeseca, no trenutačno više ljudi obolijeva od drugog virusa, H3N2.

– Karakteristika H3N2 jest da je opasan za stariju populaciju i mlađu djecu, a ove se godine dogodilo da se H3N2 javio na kraju sezone te sada dominira taj virus. Iz tog razloga još nije utvrđen soj virusa koji će se staviti u cjepivo jer H3N2 ima jako puno različitih varijanti pa je teško nešto uopće prognozirati. To je baš zločest virus koji se strašno mijenja i samo u Hrvatskoj imamo ih dva, tri različita tipa, dok ih je tko zna koliko tisuća u svijetu. Zato će se tek krajem ožujka definirati koji će se soj staviti u cjepivo – kaže dr. Draženović te dodaje da je uobičajeno da početak sezone gripe nalikuje na kraj prethodne tako da bi zima ove godine mogla donijeti H3N2 virus u Hrvatsku.

