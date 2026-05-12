Beč je spreman za večerašnje prvo polufinale 70. Eurosonga: Stigli i fanovi iz Amerike, Australije, Brazila, Meksika...

Čekanje je završilo. Večeras, s početkom u 21 sat, u Gradskoj dvorani u Beču započinje prvo polufinale jubilarnog 70, izdanja Eurosonga. Očekuju se spektakularni nastupi. Među njima i peteročlanog ženskog sastava Lelek s etno-pop pjesmom “Andromeda”, koji zastupa Hrvatsku. Lelekice, koje mnogi svrstavaju u favorite prvog polufinala, izaći će na pozornicu već treće po redu, od ukupno 15 večerašnjih izvođača. Njih 10-ero proći će u subotnje veliko finale. Ako su kladionice u pravu, ovogodišnji Eurosong bit će dvoboj između Finske i Grčke.

Kandidati iz obje zemlje nastupit će večeras u prvom polufinalu, a na početku će ih pozdraviti legenda Vicky Leandros s pjesmom “L’amour est ble”. Kako danas, između ostalog, izvještava austrijski dnevni list “Heute” u svom tekstu pod naslovom “Polufinale favorita: Vatra, seks i mačje mjaukanje”, osim spomenute Finske i njenog dua Linda Lampenius i Pete Parkkonen s pjesmom “Liekinheitin” i Grčke s Akylasovim “Ferto”, posebno popularnim među mlađim obožavateljima, Šveđanka Felicia s pop pjesmom “My System”, hrvatski ženski bend LELEK u bombastičnim kostimima s etno pjesmom “Andromeda”, te izraelska balada Michelle” Noama Bettana smatraju se sigurnim kandidatima za prolaz u finale. Držimo fige srećnice da se prognoze ostvare! Već zajamčena mjesta u finalu imaju Talijan Sal Da Vinci i Njemica Sarah Engels, te večeras bez ikakvog opterećenja mogu predstaviti svoje pjesme, preciznije rečeno izvesti show program, po svojoj želji.

Posebice Njemica Engels koja je već na glavnoj probi u ponedjeljak navečer spektakularnim nastupom, u seksi kostimima od lakirane i puno gole kože, pred žirijem, sa svojom pjesmom “Vatra” zapalila publiku. Nakon tog i ostalih spektakularnih nastupa, mediji navode kako Boy Georgeu koji nastupa za San Marino, iako je poznata glazbena zvijezda, ima relativno male šanse da prođe večeras u finale.

Zahvaljujući jubilarnom 70. natjecanju za Pjesmu Eurovizije, cijeli svijet u utorak navečer neće samo gledati u smjeru Beča, on je zapravo u Beču – barem je to osjećaj koji se dobija dok šetate ovih dana središtem austrijskog glavnog grada. Osjećaj koji ne vara! Nikada prije Eurosong nije privukao toliko međunarodnih obožavatelja kao ove godine, kako izvještava EBU. S više od 95.000 prodanih ulaznica posjetiteljima iz 75 zemalja i regija, 70. obljetnica postaje najveći događaj uživo u povijesti natjecanja posljednjih godina. Evo, odakle stiže najviše posjetitelja. Top tri zemlje su domaćin Austrija, Njemačka i Velika Britanija. Naravno, da je oduševljenje glazbenim događajem godine posebno opipljivo u Austriji.

Zemlja domaćin prednjači u kupnji ulaznica i Eurosong želi iskoristiti ne samo da pokaže da je sjajan domaćin, nego da i turistički, kulturno i gospodarski promovira ovu alpsku zemlju diljem svijeta. Zato će mnoštvo Austrijanaca, i večeras i u četvrtak na drugom polufinalu, kao i na subotnjem finalu biti upravo u Bečkoj Gradskoj dvorani. Posjetitelji iz susjedne Njemačke na drugom su mjestu, što također nije iznenađenje, a treća je Velika Britanija. Švicarska, prošlogodišnja zemlja domaćin, također je snažno zastupljena, osiguravši četvrto mjesto. U top 10 su i SAD, Francuska, Australija, Češka, Slovačka i Nizozemska. Martin Green CBE, direktor Eurosonga, oduševljen je globalnom privlačnošću događaja: „Ono što Eurosong čini tako posebnim jest način na koji okuplja ljude, ujedinjene glazbom, a ove brojke to zaista oživljavaju. Vidjeti obožavatelje kako putuju iz preko 70 zemalja – iz cijele Europe pa sve do Novog Zelanda, Amerike i šire – nevjerojatno je“, citira ga EBU.

Osim top 10, u Beč su doputovali i obožavatelji iz dalekih zemalja poput Brazila, Meksika, Japana, Južne Afrike, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Hong Konga i Novog Zelanda. Posebno je značajan rastući interes iz Azije. "Fantastično je vidjeti toliko kupaca ulaznica iz Azije dok se pripremamo za uzbudljivo pokretanje Eurosonga Azija u studenom", istakao je Green Po svemu iznesenom, očito se radi o globalnom slavlju glazbe, a Beč je u ovom show-tjednu njegovo središte. A kada smo kod Eurosonga i show tjedna koji je u tijeku, svakako treba spomenuti da je Beč, što se tiče sigurnosnih mjera, u izvanrednom stanju. Je, veliko međunarodno natjecanje moglo bi biti na meti ekstremista i drugih aktivističko-terorističkih skupina. Poseban teroristički alarm upaljen je zbog nastupa izraelskog predstavnika Noama Bettana.

Mnogo protuprosvjeda najavljeno je za danas. Među njima, održati će se i prvi prosvjed protiv sudjelovanja Izraela na Eurosongu. Kako izvještavaju austrijski mediji u utorak poslijepodne, na Schwedenplatzu u Beču simbolično će biti postavljeni lijesovi, pod geslom: "Nema glazbe za pogubljenja. Nema sjaja nad krvoprolićem". Postaviti će ih aktivisti “Platforme Palestina Solidarnost Austrija”. Austrijska policija i sve sigurnosne službe na nogama. I imaju osiguranu pomoć s zemlje i iz zraka. U pomoć su im pritekle i njihove međunarodne kolege. Austrijski ministar unutarnjih poslova Gerhard Karner je naglasio kako Eurosong privlači ne samo na milijune gledatelja diljem svijeta, nego to toliko ii potencijalnih prijetnji.

“Aktivisti i ekstremisti vrlo pomno prate ovaj događaj”, upozorio je Karner. Ono s čime austrijska policija također računa je da će na bečke prosvjede doći i prosvjednici s autobusima iz ostalih austrijskih saveznih pokrajina, a ima ih ukupno devet, zajedno s Bečom. Također se očekuje da će u Beč doputovati i aktivisti iz Austriji susjednih zemalja. Konkretni upiti već su zaprimljeni, između ostalih, iz Slovenije i Slovačke. Kako navode austrijski mediji, policija i sve sigurnosne snage su na oprezu, jer mnogo najavljenih protuprosvjeda u Beču pokazuje da nisu svi “ujedinjeni” na Eurosiongu, kao što glasi njegovo ovogodišnje geslo. Podsjetimo! U dva polufinala u utorak i četvrtak, po 15 izvođača natjecati će se za deset mjesta u Finalu. Njemačka, Italija, Velika Britanija i Francuska, kao i Austrija kao zemlja domaćin, automatski se kvalificiraju za veliko finale u subotu, 16. svibnja. Svaki predstavnik od navedenih pet zemalja imat će priliku ukupno tri puta izvesti svoju pjesmu uživo, pred bečkom publikom. Dakle, sretno! Posebice našim Lelekicama.