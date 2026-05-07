Istražitelji pred 'nemogućim' zadatkom zbog Vedrana Pavleka: Sve je šifrirano, a forenzičari će češljati 180.000 dokumenata

U slučaju Vedrana Pavleka, koji se nalazi u središtu opsežne istrage USKOK-a, istražitelji bi se mogli suočiti s jednim od najzahtjevnijih digitalno-forenzičkih zadataka posljednjih godina. Kako piše 24sata, od dugogodišnjeg direktora Hrvatskog skijaškog saveza oduzeti su brojni elektronički uređaji i dokumentacija, a riječ je o velikoj količini šifriranih podataka i stotinama tisuća dokumenata koje će analizirati posebno educirani forenzički timovi.

Istražitelji pritom raspolažu s više digitalnih uređaja – laptopom, eksternim diskom, više USB uređaja, mobitelima i tzv. „crnom knjižicom” koja se otvara uz šifru. Dio materijala, kako se navodi, u Hrvatsku je stigao i diplomatskim kanalima. Izvori bliski istrazi procjenjuju da se broj dokumenata penje i do 180.000, dok je samo na računalu navodno pohranjeno oko 122.000 datoteka. Uskok zasad službeno ne komentira slučaj, a iz Županijskog suda u Zagrebu navode da će o predmetu moći govoriti tek kada osumnjičeni bude predan hrvatskim pravosudnim tijelima.

Kako navodi 24sata, cijeli slučaj zahtijeva naprednu digitalnu forenziku. Stručnjaci objašnjavaju da se podaci s oduzetih uređaja ne mogu jednostavno pregledavati, već se koriste tzv. „write blocker” uređaji koji osiguravaju da se originalni podaci ne mijenjaju. „Koristi se uređaj koji omogućuje pristup disku bez ikakvog upisa podataka. Čak i najmanja promjena može kompromitirati dokaz”, objašnjava jedan forenzičar za spomenuti portal. Posebnu ulogu imaju i sigurnosne metode čuvanja dokaza, poput Faradayeva kaveza, koji blokira sve signale i onemogućuje daljinsko mijenjanje sadržaja uređaja. „Ako je uređaj u takvoj kutiji, istražitelji ga dobivaju u točno onom stanju u kojem je zaplijenjen”, navodi jedan od izvora.

Prema procjenama stručnjaka citiranih u tekstu, samo inicijalna obrada uređaja mogla bi trajati tjednima, dok bi kompletna analiza mogla potrajati i nekoliko mjeseci, s obzirom na količinu podataka i broj uključenih istražitelja. „Ako bi se 20 ljudi bavilo samo pripremom izvješća, trebalo bi oko tri mjeseca”, navodi izvor uključen u forenzičke postupke. Iako su uređaji navodno šifrirani, stručnjaci ističu da se u digitalnoj forenzici gotovo nikada ne uspije rekonstruirati sav sadržaj. „Realno je očekivati da se izvuče 70 do 80 posto podataka, ali nikad 100 posto”, navodi jedan od sugovornika za 24sata.