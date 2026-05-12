PRIJETE DALEKOSEŽNE POSLJEDICE

Počela je era ‘globalnog nereda’: Svijet kakav poznajemo se raspada

Autor
Denis Romac
12.05.2026.
u 15:16

Počela je era ‘globalnog nereda’, u kojoj zajedničke norme više ne postoje, baš kao ni zajedničko razumijevanje dobra i zla

Stari svijet umire, novi se rađa u agoniji – sada je vrijeme čudovišta, zapisao je talijanski marksistički filozof i političar Antonio Gramsci u svojim “Zatvorskim bilješkama” tijekom zatočeništva pod Mussolinijevim fašističkim režimom poslije Prvog svjetskog rata. Gramscijeve riječi zorno ocrtavaju tadašnji povijesni trenutak, koji je on nazvao interregnumom, međurazdobljem u kojem se stari poredak, liberalni kapitalizam, urušavao, a novi se poredak još nije rodio. Pod čudovištima je Gramsci mislio na opasne i groteskne pojave poput fašizma, koje su nastale u tadašnjem vakuumu, u kojem su se raspadale i vrijednosti koje su tadašnja društva držala na okupu. Gramscijeva misao aktualna je i danas, kada jedan svijet nestaje, a drugi se rađa. Svijet se s takvim tektonskim promjenama u pravilu suočava svakih nekoliko desetljeća. Takva se promjena dogodila i 1945., neposredno nakon Drugog svjetskog rata, kada je uspostavljen bipolarni sustav u kojem se globalna moć podijelila i koncentrirala oko dva pola, Sjedinjenih Država i Sovjetskog Saveza. Taj je sustav potrajao dulje od četiri desetljeća, sve do kraja osamdesetih i početka devedesetih godina, kada raspadom Sovjetskog Saveza nastaje “unipolarni moment”, kako ga je nazvao poznati američki kolumnist Charles Krauthammer. Riječ je o povijesnom trenutku u kojem je jedna sila, u ovom slučaju Sjedinjene Države, posjedovala neupitnu globalnu nadmoć u svim sferama istodobno – vojnoj, ekonomskoj, tehnološkoj, kulturnoj i slično, što je doista jedinstven primjer u povijesti. Ta je dominacija u jednom trenutku bila toliko snažna da su neki, poput japansko-američkog politologa Francisa Fukuyame, povjerovali da će liberalna dominacija prevladati i postati konačan oblik ljudske vladavine, proglasivši “kraj povijesti”, premda se vrlo brzo pokazalo da su se prevarili.

Iran Kina SAD Donald Trump

